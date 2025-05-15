Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı devrildi. Feci kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda öğrenci yaralandı.
Kaza ilçeye bağlı Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kazada; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen öğrenci servisi devrildi.
Kazada 15 öğrenci yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Servisin içerisinden çıkarılan öğrenciler ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.