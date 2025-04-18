Kayseri’de silahlı kriz! Özel harekatla kuşatıldı, 3 saatte ikna edildi

Kayseri'de gece yarısı film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Eline aldığı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş açan bir şahıs, mahalleyi ayağa kaldırdı. Özel harekatın devreye girdiği olayda, 3 saatlik gerilimin ardından sürpriz bir şekilde teslim oldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde elindeki tüfekle pencereden rastgele ateş açan bir kişi, polis ekiplerini alarma geçirdi. Aydınlıkevler Mahallesi Meriç Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında sokak araç ve yaya trafiğine kapatılırken, devreye özel harekat ekipleri de girdi.

Yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından teslim olan N.D., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Polislere “özür dilerim, hakkınızı helal edin” diyen şahsın herhangi bir kişiye zarar vermediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.