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 | Merve Yaz

Kayseri'de soba faciası! Genç anne ve iki çocuğu ölüm uykusuna yattı

Soba facialarının son durağı Kayseri oldu. Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 15:32

Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'ta bulunan 3 katlı evin bodrum katına gelen babaanne, burada yaşayan Suriye uyruklu anne 25 yaşındaki Meysa ile çocukları 4 yaşındaki Mustafa ve 3 yaşındaki Daha Ahmad'ın yerde hareketsiz yattığını görünce yardım istedi.

YOĞUN DUMANLA FARK ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ile 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yoğun duman olan eve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Anne ile 2 çocuğunun, evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiriliyor.

Öte yandan baba Abdullah Ahmad'ın sabah işe gittiği öğrenildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Karbonmonoksit Zehirlenmesi Nasıl Olur?
Fosil yakıtlarda ve ya bazı cihazlarda, kombi gibi ısı üretimi yaparken gaz açığı ortaya çıkar. Bu açık etrafa sızar ve kişi uzun süreli maruz kalırsa, zehirlenme yaşar. Örneğin, kış aylarında kullanılan sobalarda bu zehirlenmelerine neden olabilir.
ETİKETLER
#kayseri
#çocuk
#ölüm
#aile
#karbonmonoksit zehirlenmesi
#Soba Zehirlenmesi
#Yaşam
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