TGRT Haber
30°
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Kayseri'de vahşet! Tartıştığı eşine kurşun yağdıran koca intihar etti

Kayseri'de karı koca arasındaki tartışma kanlı bitti. Evdeki tabanca ile eşine kurşun yağdıran koca, aynı silahla kafasına sıkıp intihar etti.

Kayseri'de vahşet! Tartıştığı eşine kurşun yağdıran koca intihar etti
|
10.08.2025
saat ikonu 04:05
|
10.08.2025
saat ikonu 04:18

Kayseri’nin ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Eşiyle tartışan bir kadın, kocası tarafından katledildi. Katil koca daha sonra aynı silahla etti.

Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi’nde meydana gelen olayda; O.K. ile karısı N.K arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Kayseri'de vahşet! Tartıştığı eşine kurşun yağdıran koca intihar etti

EŞİNE KURŞUN YAĞDIRIP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine O.K. evdeki tabanca ile N.K.’nin üzerine kurşun yağdırdı. Daha sonra O.K. kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Kayseri'de vahşet! Tartıştığı eşine kurşun yağdıran koca intihar etti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede N.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri'de vahşet! Tartıştığı eşine kurşun yağdıran koca intihar etti

KAFASINA SIKAN KOCA HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekipler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından O.K.’yi de ambulansla hastaneye kaldırdı. O.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kayseri'de vahşet! Tartıştığı eşine kurşun yağdıran koca intihar etti

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından N.K.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri'de vahşet! Tartıştığı eşine kurşun yağdıran koca intihar etti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

