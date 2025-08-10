Kayseri'de vahşet! Tartıştığı eşine kurşun yağdıran koca intihar etti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Eşiyle tartışan bir kadın, kocası tarafından katledildi. Katil koca daha sonra aynı silahla intihar etti.

Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi’nde meydana gelen olayda; O.K. ile karısı N.K arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

EŞİNE KURŞUN YAĞDIRIP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine O.K. evdeki tabanca ile N.K.’nin üzerine kurşun yağdırdı. Daha sonra O.K. kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede N.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KAFASINA SIKAN KOCA HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekipler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından O.K.’yi de ambulansla hastaneye kaldırdı. O.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından N.K.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.