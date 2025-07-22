Kaza sonrası kan donduran cinayet! Çocukların 'baba' çığlığı yürek dağladı: İşte o anlar

Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde yaşanan trafik kazasında kan aktı. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Korkunç kavgada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Bıçaklı kavgada 3 çocuk babası 40 yaşındaki Alkan Ergin ölürken, Süleyman E., Habib E. ve Ali E.’nin yaralandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Kavgayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ergin’in cansız bedenini adli morga götürürken, 3 yaralı ise hastaneye sevk edildi.

'BABA' ÇIĞLIKLARI YANKILANDI

Vahşi cinayette yaralanan babalarının kanlar içinde kaldığını gören çocukların 'baba' çığlıkları ise herkesi kahretti. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.