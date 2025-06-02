Kazada öldü denilmişti! Kan donduran olay 4 yıl sonra ortaya çıktı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 4 yıl önce kazada öldüğü söylenen 28 yaşındaki İ.S'nin korkunç bir şekilde öldürüldüğü belirlendi. Jandarmanın gizlilikle süren çalışması sonucu cinayetle ilgili 2 kişi yakalandı. İşte detaylar...

Mersin'de 4 yıl önce traktörde cansız bedeni bulunan 28 yaşındaki İ.S'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 20 Aralık 2021 tarihinde 28 yaşındaki İ.S., kullandığı traktörde hayatını kaybetti. Önce traktörde yaşanan kazada öldüğü değerlendirilen şahsın vücudunda iki adet ateşli silaha ait mermi girişi tespit edildi.

Tespit edilen ateşli silah yaraları nedeniyle olay tarihinden itibaren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin sabırla gizlilik içinde 4 yıl boyunca sürdürdüğü çalışmada olayın kasten işlenmiş bir cinayet olduğunu belirlendi.

4 YIL SONRA YAKALANDILAR

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal incelemeler ve tanık ifadeleri doğrultusunda 2 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarma da ifadesi alınan şüphelilerden D.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.