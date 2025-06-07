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Editor
 | Selahattin Demirel

Kedisini kaybeden kız sokak sokak gezerek arıyor! Bulana para ödülü var

Eskişehir'de arefe gününde siyam cinsi kedisi kaybolan genç kız, herkesin bayram kutladığı günde sokak sokak gezip yapıştırdığı ilanlarla kedisini bulmaya çalıştı. Genç kız, ilanda kedisini bulana para ödülü vereceğini belirtti.

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Kedisini kaybeden kız sokak sokak gezerek arıyor! Bulana para ödülü var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 19:21

Kurban Bayramı arefesinde Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'ta Burcu Dincay'ın ‘Badem’ isimli kedisi kayboldu. Büyük üzüntü yaşayan Dincay, sokak sokak gezerek kedisini aramaya başladı.

"KİMİN ELİNDEYSE GETİRSİN"

Bayramın 2'nci gününde de çevreye kayıp ilanları asan Dincay, kedisini gören olursa kendisine ulaşım sağlamasını istedi.

Kedisini kaybeden kız sokak sokak gezerek arıyor! Bulana para ödülü var


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Burcu Dincay, "Arefe gününün gecesi, saat 00.00 sıralarında kedim kayboldu. Çatıdan kaçarken ben aşağıya indiğini gördüm ama yakalayamadım. Son olarak Haller Gençlik Merkezi'nin çevresinde görülmüş. Yaklaşık 50 yaşında olan beyaz saçlı bir adamın kucağındaymış. Lütfen kedimi getirin. Kimin elindeyse sizden rica ediyorum getirin, o benim her şeyim. Gören, duyan olursa bizimle iletişime geçebilir" dedi.

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