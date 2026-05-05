Havaların ısınmasıyla mangal sezonu başlarken, özellikle etlerde kullanılan baharatların da kullanımında artış yaşanıyor. Fabrikasyon ürünü baharatları kullanmak istemeyenler ise özel karışımları tercih ediyor. Samsunlu aktarın hazırladığı ve 29 yıldır hiç değişmeyen formülü ile dikkat çeken baharat karışımı ise bölge halkından yoğun talep görüyor.

Kendi bulduğu tarifi 29 yıldır satıyor: Doğru oran için 3 yıl uğraştı, şimdi paraya para demiyor

HABERİN ÖZETİ Kendi bulduğu tarifi 29 yıldır satıyor: Doğru oran için 3 yıl uğraştı, şimdi paraya para demiyor Samsunlu bir aktarın 29 yıldır hiç değiştirmeyerek hazırladığı ve 29 çeşit baharatın karışımından oluşan 'Osmanlı Baharatı' hem şehir içinden hem de şehir dışından yoğun talep görüyor. Aktar Recai Doğanay'ın kendi bulduğu ve 'Osmanlı Baharatı' adını verdiği tarif, 29 yıldır hiç değişmeden hazırlanıyor. Bu baharat karışımı, içerisinde reyhan, safran, kişniş, fesleğen, köri, isot, toz biber, nane, kekik, pul biber gibi 29 çeşit ürünü barındırıyor. Tarifin kıvamını bulmanın 3 yıl sürdüğünü belirten Doğanay, sarımsak ve soğan tozunu karışımdan çıkardığını ifade etti. Osmanlı Baharatı; tavuk ürünleri, döner, mangal, fırın yemekleri, köfte, yahni, çorba, kuru fasulye, menemen ve pilav gibi birçok yemekte kullanılıyor. Baharat karışımının püf noktasının, her bir ürünün oranının doğru ayarlanması olduğunu söyleyen Doğanay, karışımı gram ve kilo usulü satıyor, kilosu ise 1000 TL.

KENDİ TARİFİNE OSMANLI BAHARATI ADINI VERDİ



Tarifini kendi bulduğu ve Osmanlı baharatı adını verdiği baharatı 29 yıldır sattığını belirten aktar Recai Doğanay, "Osmanlı baharatını sadece Samsun değil şehir dışına da gönderiyoruz. Dönerde de kullanılıyor. Osmanlı baharatında 29 çeşit ürünün karışımı var. Reyhan, safran, kişniş, fesleğen, köri, isot, toz biber, nane, kekik, pul biber gibi ürünler var. Bu ürünlerin hepsinin bir oranı var.

“KIVAMINI BULMAM 3 YILIMI ALDI”

Örneğin, 50 gram köri, yeni bahardan 10 gram gibi ekliyorum. İnsanlar sanmasın ki bu ürünlerin hepsini kararsam aynısını yaparım. Bu ürünün kıvamını bulmam tam 3 yılımı aldı. Çünkü içerisinden bazı ürünleri de çıkartmak zorunda kaldık. Sarımsak ve soğan tozunu baharattan çıkarttım. Bu baharatı en çok tavuk ürünlerinde kullanıyorlar.

HEM ET HEM SEBZE YEMEKLERİNDE KULLANILIYOR

Döner, mangal, fırın ve köftede çok sık kullanıyorlar. Fırın yemeklerinin tamamına yakışıyor. İmam bayıldı, fırın tavuk, baget, patates gibi yiyeceklerde kullanılıyor. Yahni ve et türü yemeklerde de sıklıkla kullanılıyor. Çorbanın, kuru fasulyenin, menemenin üzerine dahi çok yakışıyor. Pilavın üzerinde ve sadece zeytin yağının üzerine de atılarak afiyetle tüketiliyor" dedi.

PÜF NOKTASI HANGİ ÜRÜNÜN NE KADAR KULLANILACAĞINDA

Karışımdaki en püf noktanın hangi ürünün ne kadar kullanılacağı olduğuna da değinen Doğanay, "Merak edenlere içerisindeki tüm baharatların adını veriyorum. Bu kıvamı tutturmanın püf noktası oranlar. Buçuklu oranla attığım ürünler bile var. Yenibahar örneğin 9,5 gram atılıyor. Çünkü bazı baharatların rehası daha baskın oluyor. Safran da çok az miktarda var. Ben bir kürü 4 kilo 800 gram olarak hazırlıyorum. 1 seferde 20 kilo olarak yapıyorum. Şehir dışından talep olduğunda yüklü miktarda gönderiyorum. Dönerde kullanacaklar çekme baharat istiyor. Osmanlı baharatını çekerek gönderiyorum ve dönere sarıyorlar. Yurt dışından da çok rağbet görüyor. Ürünü gram ve kilo işi satıyoruz. Kilosunu bin TL’den satışa sunuyorum. Ayrıca karışımdaki baharatların tamamı dükkanda müşterilere sunduğum baharatlardan. Dışarıdan bir ürün alıp da bu karışıma koymuyorum" diye konuştu.

Baharat karışımının hazır baharatlardan daha güzel olduğunu belirten vatandaşlar da 29 çeşit ürünün yer aldığı karışımın aromasını beğendiklerini söylediler.