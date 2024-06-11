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Sivas'ta kene vakaları ölüme neden oldu! Ülke genelinde ciddi artış yaşandı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 14:11 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 15:16
Sivas&#039;ta kene vakaları ölüme neden oldu! Ülke genelinde ciddi artış yaşandı

Son haftalarda hava sıcaklığının artmasıyla kene kâbusu geri döndü. Sivas'ta bir haftada 3 kişi hayatını kaybetti. Sivas'taki bir klinikte 2 muhtemel, 3 kesin hastanın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Uzmanlar, özellikle hayvan sahipleri ve çiftçilerin risk altında olduğunu belirterek, keneye kesinlikle elle çıplak elle dokunulmaması gerektiğini söyledi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinden dolayı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran keneler doğada görülmeye de başladı.

Sivas'ta yaz aylarının son zamanlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış gözlemleniyor. Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları kene konusunda uyararak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde 2 muhtemel, 3 kesin KKKA tanılı hastanın tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.

'PANTOLON PAÇALARI ÇORAPLARIN İÇERİSİNE SOKULMALIDIR'

Açıklamada, pantolon paçalarının çorapların içerisine sokulması gerektiğine değinilerek, “Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalıdır.

Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil kene olup olmadığı kontrol edilmelidir” denildi.

Kene kâbusu geri döndü! Ölümler art arda geliyor: Uzmanlardan önemli uyarılar geldi - 1. Resim

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, havaların ısınmasıyla birlikte artan kene ve diğer parazit tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Şahin, yaptığı açıklamada, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene, bit, pire gibi dış parazitlerin görülme sıklığında ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

Kene kâbusu geri döndü! Ölümler art arda geliyor: Uzmanlardan önemli uyarılar geldi - 2. Resim

KENEDEN KORUNMANIN YOLLARI

Keneden korunma:

KENE TUTMAKTAN KAÇININ

Yüksek otluk alanlarda veya ormanlık bölgelerde bulunurken, mümkün olduğunca kene tutmaktan kaçının. Uzun kollu giysiler giymek ve pantolon paçalarını çorapların içine sokmak kene temasını azaltabilir.

KENE KOVUCU KULLANIN

İçinde DEET gibi kene kovucu maddeler bulunan böcek kovucular kullanarak kene ısırma riskini azaltabilirsiniz. Bu tür kene kovucular, cilt ve giysilere uygulanabilir.

Kene kâbusu geri döndü! Ölümler art arda geliyor: Uzmanlardan önemli uyarılar geldi - 3. Resim

AÇIK ALANLARDA DİKKATLİ OLUN

Ormanlık veya otluk alanlarda dolaşırken dikkatli olun. Yüksek otların veya çalıların üzerinden geçerken, vücudunuzu ve giysilerinizi periyodik olarak kontrol edin.

BAHÇE VE ALAN BAKIMI

Kendi bahçenizi veya etrafınızdaki alanları düzenli olarak temizleyerek yüksek çalıları ve otları azaltın. Bu, kenelerin barınma ve gizlenme alanlarını azaltabilir.

Kene ısırması sonrası:

KENEYİ ÇIKARTIN

Bir kene sizi ısırdığında, kenenin vücudunuzdan hemen çıkarılması önemlidir. Bu, kenenin enfekte olmuş olabileceği mikropların yayılmasını önleyebilir. Keneyi deriye yakın bir noktadan yavaşça ve düz bir şekilde çekerek çıkarın. Kene çıkarıcı cımbız veya spesifik kene çıkarma aletleri kullanılabilir.

YARAYI TEMİZLEYİN

Kene çıkarıldıktan sonra, ısırık bölgesini temiz su ve sabunla yıkayın. Alkol veya antiseptik solüsyon kullanarak yarayı dezenfekte etmek de önerilir. 

İZLEMEYİ VE BELİRTİLERİ İZLEYİN

Kene ısırığı sonrasında, kene ısırığı yerinde kızarıklık, kaşıntı veya şişlik gibi belirtiler oluşabilir. Eğer kene enfekte olmuşsa veya belirtiler ortaya çıkarsa, bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

KENEYİ SAKLAYIN

Çıkardığınız kene varsa, saklayın ve doktora göstermek üzere saklayın. Kenenin türü ve enfekte olup olmadığı konusunda bilgi sağlayabilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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