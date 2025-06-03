Kene kabusu sürüyor! 15 günlük mücadele sonrası can verdi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, tarlada çalışırken kene tarafından ısırılan 75 yaşındaki Niyazi D., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalandı. Hastanede 15 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesinde tarlada çalışırken kene tarafından ısırılan 75 yaşındaki Niyazi D., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle yaşamını yitirdi. Yüksek ateş ve kanama şikayetleriyle önce Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Niyazi D., durumunun ağırlaşması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık 15 gün süren yoğun tedaviye rağmen kurtarılamayan yaşlı adam, dün Deredolu beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olay, bölgede KKKA hastalığına karşı yeniden uyarıların gündeme gelmesine neden oldu.