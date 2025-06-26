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 | Bengül Arıca

Kene kabusu! Yozgat'ta can kaybı 3'e yükseldi

Yozgat’ta havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşanıyor. 72 yaşındaki E.G kene tutunması şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının ölümüyle bu yıl Yozgat’ta keneden ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 15:09

Sivas, Tokat ve Yozgat’tan kene nedeniyle ölüm haberleri art arda geliyor. Yozgat'ın Akçakışla köyünde yaşayan 72 yaşındaki E.G., kene ısırması nedeniyle geçtiğimiz hafta baş dönmesi, halsizlik ve yüksek ateş şikayetleri ile hastaneye başvurdu.Yapılan muayenede KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) şüphesiyle Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilen kadın tedavi altına alındı.

Kene kabusu! Yozgat'ta can kaybı 3'e yükseldi

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

6 gün tedavi gören yaşlı kadın sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kene tutunmasına bağlı gelişen KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) nedeniyle hayatını kaybetti.

Kene kabusu! Yozgat'ta can kaybı 3'e yükseldi

KENEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Annesini kaybeden Mesut Güser, "Annem 5-6 gün tedavi gördü. 6 günlük tedavi sonrası kene ısırması sebebiyle Kırım Kongo hastalığından kaybettik. Kırsalda yaşayan insanlarımız özellikle Çorum, Yozgat, Sivas bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Çok sıkıntılı bir hastalık, tedavisi zor. Allah kimseye vermesin. Kırsaldan dönünce vatandaşlar üzerini kontrol etsin. Köyde annem bahçede çalışırken kene yakalamış. Çok dikkat etsin vatandaşlarımız" şeklinde konuştu. Bu yıl Yozgat’ta keneden ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

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ETİKETLER
#sivas
#yozgat
#tokat
#kırım kongo kanamalı ateşi
#kkka
#Kene ısırması
#Yaşam
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