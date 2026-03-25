Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Kerim Sabancı kimdir, neden gözaltına alındı? İş dünyasının yakından tanıdığı Kerim Sabancı’nın hayatı…

Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı çiftinin en küçük oğlu olan Kerim Sabancı, ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Hakan Sabancı, eski manken Güzide Duran, manken Didem Soydan, Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas’ta tutuklanan isimler arasında yer aldı. Uyuşturucu operasyonlarının cemiyet hayatı ve iş dünyasının yakından tanıdığı Sabancı ailesine sıçramasının ardından Kerim Sabancı’nın hayatı merak konusu oldu. Peki Kerim Sabancı kimdir, neden gözaltına alındı? İşte, yapılan açıklama ve Kerim Sabancı’nın hayatı…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 08:12
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 08:12

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürerken iş dünyasının yakından tanıdığı birçok isim şüpheliler arasında yer aldı. Magazin basınında zaman zaman yer eden ve sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen Kerim Sabancı, gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Lise eğitimini yurt dışında tamamladıktan sonra üniversiteyi Londra’da tamamlayan Kerim Sabancı, daha çok işletme ve ekonomi alanlarına yoğunlaşmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan operasyonda Kerim Sabancı gözaltına alındı. Peki Kerim Sabancı neden gözaltına alındı, kimdir, kaç yaşında? İşte, Kerim Sabancı’ya ilişkin bilgiler…

KERİM SABANCI KİMDİR?

1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kerim Sabancı, Sabancı kardeşlerin en küçüğü olarak bilinmektedir. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Kerim Sabancı, İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Yurt dışında lise eğitimini tamamladıktan sonra Londra’da bulunan University of Westminster’da işletme ve ekonomi eğitimi aldı. Eğitim hayatı boyunca staj ve farklı tecrübeler edinen Kerim Sabancı’nın hem akademik hem pratik anlamda iş dünyasına hazırlık yaptığı ifade ediliyordu.

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden olan Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı çiftinin oğlu olan Kerim Sabancı, Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı’nın kardeşidir.

KERİM SABANCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda iş dünyasının yakından tanıdığı Kerim Sabancı gözaltına alındı.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU KİMLER GÖZALTINDA?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonlarla Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, eski manken Güzide Duran ve manken Didem Soydan gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

