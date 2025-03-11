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 | Özge Sönmez

Kesik baş cinayeti 4 yıl sonra çözüldü! Vahşetin nedeni bakın neymiş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 yıl önce ormanlık alanda kafası vücudundan ayrılmış olarak bulunan Umut Can Arslan'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlendi. 2002 doğumlu Arslan'ın define ararken anlaşmazlık yaşadığı kişiler tarafından katledildiği ortaya çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 13:12

20.03.2021 günü Taşağıl Sağırin Mahallesi Taşkesiği Mevkiinde ormanlık alanda başı gövdesinden ayrılmış olarak bir erken cesedi bulunmuş, yapılan araştırmalar sonucunda bulunan cesedin 2002 Bolu doğumlu Umut Can Arslan olduğu belirlenmişti. Yapılan tahkikat ve incelemeler sonucunda olayın ormanlık alandaki yabani hayvanlar tarafından paralanması ihtimali göz önüne alınarak, ölüm öncesi intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirlenememişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı 2025 yılında mevcut tahkikat dosyasının tekrardan incelenmek üzere Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gönderdi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine yapılan çalışmalar neticesinde, olayın meydana geldiği tarihte olay yerinin yakınında olduğu tespit edilen 10 şüpheli Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği başarılı operasyonuyla ikametlerinde yakalandı.


CİNAYETİN ARDINDAN DEFİNE ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; şüphelilerin Umut Can Arslan ile birlikte define aramak amacıyla bölgeye geldikleri, aralarında çıkan anlaşmazlık neticesinde Umut Can Arslan'ı öldürdükleri belirlendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 mm, 35 adet 7,65 mm fişek, 2 adet flash bellek ele geçirildi.


Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından şüphelilerden D.A.,F.Z. A. K. ve R.A. Ş. ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığından serbest bırakılırken İ.B. K., H.E. K. ve H. A . Mahkeme tarafından Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklanmak üzere ‘kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimine sevk edilen Halil Kara, Cüneyt Ceyhan, Hüseyin Kaya, Zeynep Kara ‘kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Ilıca S Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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