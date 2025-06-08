Kilit kavşak Kırıkkale'de dönüş trafiği başladı: 43 ilin bağlantı noktasında yoğunluk arttı

Bayram tatilinin bitimine yaklaşılırken Türkiye’nin “kilit kavşağı” Kırıkkale’de dönüş trafiği erken başladı. 43 ilin geçiş güzergâhında yer alan kentte, kara yolları araç akınına uğradı, bazı kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yoluna geçince, “kilit kavşak” olarak adlandırılan Kırıkkale’de trafik yoğunluğu oluştu. Ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan kentte, özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yollarında araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

Bayramın 3. gününde başlayan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri sahadaki denetimlerini artırdı. Trafik akışını düzenlemek amacıyla Karayolları ekipleri, Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Yetkililer, araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.