Kilitli odada can pazarı: Anne ve 3 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi

Gaziantep’te bir evden uzun süre ses gelmeyince yakınları kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İçeri giren ekipler, kilitli bir odada genç anne ile 3 yaşındaki kızının cansız bedeniyle karşılaştı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, 27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ile 3 yaşındaki kızı Nilvara’dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, geldiklerinde evin bir odasının kilitli olduğunu tespit etti. İtfaiye tarafından açılan odada, anne ve küçük kızı hareketsiz halde yerde yatarken bulundu.

Olay, 75. Yıl Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Odada yoğun duman kokusu alan ekipler, içeride beşiğin yandığını fark etti.

İlk değerlendirmelere göre anne ve kızın, çıkan yangının ardından yayılan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Anne-kızın cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.