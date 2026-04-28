Yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok hastalığa iyi gelen ışkın Nisan ayının ortalarında toplanmaya başlandı. Elazığ'ın Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçelerde yetişen Doğu'nun muzu olarak bilinen ışkın, birçok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Işkın, Türkiye'de özellikle Elazığ'ın yanı sıra Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis gibi şehirlerde de yetişiyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kilosu 750 TL'den başladı şimdi 400 TL! Tam bir vitamin deposu: Toplaması dünyanın en zor işi Yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ışkın, Nisan ayının ortalarında toplanmaya başlandı ve kilosu şu an 400 TL'den satılıyor. Doğu'nun muzu olarak da bilinen ışkın, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi hastalıklara iyi geliyor. Işkın, Türkiye'de Elazığ'ın yanı sıra Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis gibi şehirlerde de yetişiyor. Işkın satıcıları, ürünün ilk geldiğinde kilosunun 750 TL olduğunu, şu an ise 400 TL'den satıldığını belirtiyor. Işkın toplamanın dağın eteklerine inip sırtta topladıklarını taşıyarak çıkmak gibi çok zahmetli olduğu ifade ediliyor.

KİLOSU ŞUAN 400 TL

Dağ muzunun gelmeye başladığını aktaran ışkın satıcısı Zülfü Güngör, "Vatandaşlar da dağ muzunun gelmesine sevindi. Dağ muzu şeker, tansiyon ve kanser hastaları tarafından rağbet görüyor. Bunlar şuan da Pertek'ten geliyor. Ovacık ışkını henüz gelmedi. Bunların çıktığı yere herkes giremez. Köylüler gidip topluyor. Şehirde ki vatandaş gidip bunu toplayamaz. Yılda bir defa çıkıyor. Vatandaşlar tarafından çok iyi talep var. Kilosu ilk geldiği zaman 750 liraya satıyorduk şuan da 400 liradan satıyoruz" dedi.

DÜNYANIN EN ZOR İŞİ

Işkın satıcılarından Fuat Nazik ise "Bu senenin ilk ışkını bir haftadır başlamış. Tezgahlarımıza geldi. Bu sene de inşallah bol olur. İlk ağızda yeni çıktı bundan dolayı biraz pahalı ama bir haftaya kadar inşallah ucuzlar. Şu anda Pertek tarafından geliyor. Ovacık ışkını en güzelidir fakat o henüz çıkmadı. Işkının fiyatı şuanda 400 liradır. Geçen yıl 150 liraydı bu sene her şeye zam geldiği için köylüler de haklı. Toplaması çok eziyetli, dağın eteğine iniyorsun sırtında topladığın ışkınlarla bir daha çıkıyorsun. Dünyanın en zor işi" ifadelerini kullandı.