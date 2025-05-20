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 | Bengül Arıca

Kilosu bin liradan satılıyor! 3 aile olarak başladılar şimdi 150 aile geçimini sağlıyor

Batman'ın Sason ilçesinde yıllar önce 3 aile olarak başlayan ipek böcekçiliğinden şimdi 150 aile geçimi sağlıyor. İpek böcekçiliğinden elde edilen ürünün, kilosu bin liradan satılıyor. 100 kilodan 100 bin lira kazanıldığını belirten Hasan Aktaş "Kısa sürede iyi bir gelir kapısı" olduğunu söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 10:40

Batman'ın Sason'da 10 yıl önce Aktaş ailesi tarafından üç aile ile başlayan ipek böceği yetiştiriciliği, ilçede birçok ailenin geçim kaynağı haline geldi. İlçeye bağlı Karşıyaka ve Dereköy köyünde ipek böceği yetiştiriciliği ile uğraşan vatandaşlar, kozanın veriminden oldukça memnun. İpek böcekciliğinden elde edilen ürün, kilosu bin liradan satılıyor. İlçeye ilk olarak ipek böcekciliği işini kendilerinin getirdiğini belirten Hasan Aktaş, besim evlerinin artırılmasıyla ipek böceği yetiştiriciliğinin tüm ilçeye yaygınlaştığını söyledi.

Kilosu bin liradan satılıyor! 3 aile olarak başladılar şimdi 150 aile geçimini sağlıyor

"YAKLAŞIK 3 HAFTALIK BESLENİYOR"

İpek böceklerini ilçeye 10 yıl önce getirdiklerine değinen Aktaş, "Daha önce atalarımız zamanında vardı. Ancak zamanla unutulan bir meslek oldu. Biz, yeniden bu mesleği canlandırmak için bu işe giriştik. İlk etapta getirdiğimiz ipek böceklerini ufak halde iken dut yapraklarını kıyarak beslemeye başlıyoruz. Daha sonra canlanıp büyüdükçe bizlerde yaprağın boyutunu büyüterek besliyoruz. Bunlar büyüdükçe daha sonra yaprakları dal ile birlikte önlerine bırakıyoruz. Yaklaşık 3 haftalık beslemenin ardından 72 saat uyku evresine giriyorlar. Uyandığında verebildiğimiz kadar dut yaprağı vererek besliyoruz. Daha sonra 8 gün içerisinde koza örmeye başlar. Kozalar örüldüğünde 10 gün dinlendirip, fırınlandıktan sonra toplayıp koza birliğine satışa sunuyoruz" dedi.

Kilosu bin liradan satılıyor! 3 aile olarak başladılar şimdi 150 aile geçimini sağlıyor

"100 KİLODAN 100 BİN LİRA KAZANDIRIYOR"

Aktaş, 10 yıl önce 3 aile ile bu işe başladıklarını ifade ederek, "Devletin desteğiyle ilçede yaygınlaştırdığımız bu iş, günümüzde 150 aileye geçim kaynağı haline geldi. Meşakkatli bir iştir. Çocuk gibi ilgilenmek lazım. Getirisi de çok iyidir. İyi bakılırsa 100 kilodan 100 bin lira, 150 kilo alan bir aile 150 bin lira gelir elde edebilir. Kısa sürede iyi bir gelir kapısıdır. Biz bu işi daha da geliştirmek istiyoruz ancak imkanlarımız kısıtlıdır. Devlet tarafından destek alırsak daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kilosu bin liradan satılıyor! 3 aile olarak başladılar şimdi 150 aile geçimini sağlıyor

"10 YILDIR AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sason'da 10 yıldır ailece ipek böceği besiciliği ile ilgilendiklerini belirten genç besicilerden Veysel Aktaş, "İpek böceği besiciliği Osmanlı'dan kalan bir meslektir. Biz bu mesleğe sahip çıkarak 10 yıldır ayakta tutmaya çalışıyoruz. Geçimimizi bu meslekten sağlıyoruz. 3 aile ile girmiştik bu işe. Bir ay sürüyor. Sadece dut yaprağıyla besliyoruz. Güzel bakıldığında temiz bir gelir elde edilebiliyor. İlk etapta dut yapraklarını rendeleyerek besliyoruz. Böcekler büyüdükçe yaprakların boyutunu büyüterek besliyoruz. Besleme işinden sonra meşe yaprağını üzerine bırakarak örmeye başlamalarını bekliyoruz. Sardıktan sonra toplamaya başlayacağız" diye konuştu.

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