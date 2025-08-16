Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kimseyi umursamadan balkonda uyuşturucu kullandılar

Beylikdüzü’nde 'de kimseyi umursamadan evlerinin balkonunda uyuşturucu çeken 2 kişi görüntülendi. Polis ekipleri sosyal medyada yayılan görüntü sonrası harekete geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 19:23

İstanbul ’nde 2 şahsın balkonda kullandığı anlar dikkat çekti. Polis ekipleri ihbar üzerine eve baskın düzenlerken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların uyuşturucu kullandığı anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kimseyi umursamadan balkonda uyuşturucu kullandılar

Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki olayda 2 şahıs bir evin balkonunda çevredeki vatandaşlara aldırmadan uyuşturucu madde kullandı. Şahısların uyuşturucu kullandığını gören vatandaşlar cep telefonu kameraları ile o anları kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri eve baskın düzenledi. Uyuşturucu kullandığı belirlenen G.T. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu. G.T.’nin daha önce de birden çok suç kaydının olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fethiye’de aranan uyuşturucu suçlusu yakalandı
ETİKETLER
#beylikdüzü
#uyuşturucu
#gözaltı
#Polis Operasyonu
#Kamera Anı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.