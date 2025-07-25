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 | Özge Sönmez

Kınalıada açıklarında tekne yangını! Yolcular denize atladı

Kınalıada açıklarında içerisinde 16 kişinin bulunduğu bir teknede yangın çıktı. Olay sonrası büyük panik yaşanırken, canlarını kurtarmak isteyen yolcular denize atladı. Yangın kısa sürede söndürülürken, teknedeki 16 kişi ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 16:06

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kınalıada açıklarında meydana geldi. İçerisinde 16 kişinin bulunduğu bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden yolcular panikle denize atladı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kınalıada açıklarında tekne yangını! Yolcular denize atladı

KORKULAN OLMADI

Denize atlayan 16 kişi ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.
İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "25.07.2025 Cuma günü Adalar ilçesi Kınalıada açıklarında içinde 16 kişi bulunan teknede yangın çıkmıştır. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz, olayın ardından bölgeye giderek yangına müdahale etmiştir. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülmüş olup, yangının ardından denize atlayan 16 kişi, ekipler tarafından sağ olarak denizden çıkarılmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Kınalıada açıklarında tekne yangını! Yolcular denize atladı
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ETİKETLER
#Kınalıada
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#Deniz Polisi
#Yaşam
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