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 | Baran Aksoy

Kıraathane önünde dehşet! Kalbinden bıçakladılar

Bilecik'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga cinayetle sonuçlandı. Bir kişi, kalbine ve çiğerine aldığı bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 08:59

'te bulunan bir kıraathanenin önünde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kıraathane önünde dehşet! Kalbinden bıçakladılar

KALBİNDEN VE ÇİĞERİNDEN YARALANDI

Kavgada taraflar birbirlerine bıçak ile saldırdı. sırasında kalbinden ve ciğerinden darbe aldığı belirtilen Atakan Gardi, F.K. ve S.Y yaralandı.

Kıraathane önünde dehşet! Kalbinden bıçakladılar

Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralıları ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kıraathane önünde dehşet! Kalbinden bıçakladılar

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Ağır yaralandığı belirlenen Atakan Gargi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu aktarıldı. Cinayetle biten kavgaya karışan şüphelilerin polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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ETİKETLER
#kavga
#ölüm
#cinayet
#yaralanma
#bıçak saldırısı
#gözaltı
#bilecik
#Yaşam
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