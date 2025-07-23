Kıraathane önünde dehşet! Kalbinden bıçakladılar

Bilecik'te bulunan bir kıraathanenin önünde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

KALBİNDEN VE ÇİĞERİNDEN YARALANDI

Kavgada taraflar birbirlerine bıçak ile saldırdı. Kavga sırasında kalbinden ve ciğerinden darbe aldığı belirtilen Atakan Gardi, F.K. ve S.Y yaralandı.

Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralıları ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Ağır yaralandığı belirlenen Atakan Gargi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu aktarıldı. Cinayetle biten kavgaya karışan şüphelilerin polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.