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 | Selahattin Demirel

Kiracı evde ölü bulundu! Ev sahibinin öldürdüğü ortaya çıktı

Balıkesir'de ev sahibi ile kiracı tartışması faciayla bitti. Baltalı ve sopalı kavgada kiracı hayatını kaybetti. Olay, yakınlarının kiracı kadından haber alamamasıyla ortaya çıkarken gözaltına alınan ev sahibi karı koca, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 21:40

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşanan olayda, Gülseren Kurtman isimli kadın evinde ölü bulundu. Olay, 20 Mayıs sabah saatlerinde meydana geldi. Kiracı Kurtman'dan haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Yapılan incelemede Kurtman'ın cansız bedeni evin içinde bulundu.

GÜRÜLTÜ YAPTIĞI GEREKÇESİYLE ÇIKMASINI İSTEDİLER

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, ev sahibi İrfan Ç. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ilk ifadesinde Gülseren Kurtman ile aralarında kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı bulunduğunu, gürültü yaptığı ve kapıyı sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkmasını istediğini belirtti.

Kiracı evde ölü bulundu! Ev sahibinin öldürdüğü ortaya çıktı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olay sabahı kiracısının evine girdiğini anlatan İbrahim Ç, eline aldığı baltanın küt kısmı ve sopa ile Kurtman'ın başına vurarak öldürdüğünü, daha sonra eşi Cemile Ç. ile birlikte kan izlerini temizlediklerini ve cesedi evin içine taşıdıklarını itiraf etti.

Olayda kullanılan balta ve sopa suç delili olarak muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan ve Cemile Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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