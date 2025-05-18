Kiracı evden çıkmadı, ev sahibi depoda yaşamaya başladı! 4 yıldır duş bile alamıyor

Rusya’da öğretmenlik yapan Zhanna Khudiakova 2014 yılında Konyaaltı ilçesi bulunan bir siteden ev aldı. Evini 1 yıllığına kiraya veren kadın, evine taşınmak isteyince olanlar oldu. Kiracı evden çıkmayı reddedince konu yargıya taşındı. 1,5 yıl süren mahkeme sürecinde kiracı hakkında tahliye kararı verildi fakat kiracı kararı da dinlemedi. Kiracının itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı.

DEPODA YAŞIYOR

İstinaf sürecinin uzaması nedeniyle kiracısı eşyalı dubleks dairesinde oturmaya devam eden Khudiakova, yaklaşık 4 yıldır aynı apartmanın bodrum katında bulunan ve apartman sakinlerinin ortak kullanım alanı olan depoda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Kiracısının evi boşaltmakta direndiğini ve kendisinin de Türkiye’deki hukuk sistemini bilmediği için sürecin uzadığını belirten Khudiakova, geceleri depoda korku içerisinde yaşadığını belirtti. Yaşamını sürdürdüğünü bodrum katında Su, mutfak, tuvalet ve banyo olmaması nedeniyle zorluk çektiğini söyleyen Khudiakova, davanın sona ererek evinde yaşamaya başlayacağı günü iple çekiyor.

"4 SENEDİR SU, BANYO, MUTFAK OLMADAN BURADA YAŞIYORUM"

Evi sıfır olarak aldığını ve 6 yıl mutlu bir şekilde Antalya’da yaşamını sürdürdüğünü söyleyen Khudiakova, "3 bin 750 TL’ye emlakçı ile anlaşarak evi kiraya verdim. Şimdi 9 bin 700 TL kira ödüyor. Üst mahkeme 2.5 senedir karar vermiyor. Ben bu fiyata buralarda yaşayacak yer bulamıyorum. 4 senedir su, banyo, mutfak olmadan burada yaşıyorum. Yıkanacak eşyalarımı yukarda çeşmede yıkayıp burada kurutuyorum. Tuvalet ihtiyacımı poşete yapıp sabah çöpe atıyorum. Komşular arada bir yardım ediyor, ama kimse neden burada yaşadığımı anlamıyor. Benim burada yaşayabileceğim başka bir yer yok. Mahkemeye dilekçe yazdım 8 ay önce ama hala karar çıkmadı, bekliyorum" ifadelerini kullandı.