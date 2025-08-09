Kırıkkale'de feci kaza! Otomobiller hurdaya döndü: Yaralılar var

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı.

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolu Büyükyağlı köyü mevkiinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. M.G. (27) yönetimindeki 40 KH 105 plakalı otomobil ile K.B. (31) idaresindeki 38 FN 801 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZADA 4 KİŞİ YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler ile araçlardaki E.B. (59) ve E.B. (32) yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından hurdaya dönen araçlar çekiciyle otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.