Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | İrem Şenel

Kuaförden hayati müdahale! Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kırıkkale'de kuaför olan Yaşar Bulut, boğazına şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 15:59

Olay Yaylacık Mahallesi 447. Sokak'ta bulunan bir bayan kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde oturan 5 yaşındaki çocuk, yediği şekerin boğazına kaçması sonucu aniden nefes alamamaya başladı.

Kuaförden hayati müdahale! Heimlich manevrasıyla kurtardı

BOĞAZINA KAÇAN ŞEKERİ BÖYLE ÇIKARDI!

Çocuğun panikle boğazını tutarak çırpınması üzerine diğer çocuklar ise telaşa kapıldı. O sırada iş yerinde bulunan kuaför salonu sahibi Yaşar Bulut, hızla müdahale ederek çocuğa uyguladı. Bulut'un soğukkanlı müdahalesi sonucunda çocuk, boğazına kaçan şekeri çıkartarak yeniden nefes aldı. Yaşanan o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuaförden hayati müdahale! Heimlich manevrasıyla kurtardı

Olay anını anlatan kuaför salonu sahibi Yaşar Bulut, "İş yerinde oturuyordum. Bir anda çocukların bağırma seslerini duydum. Kapıya çıktım ve çocuğun boğazını tuttuğunu, nefes alamadığını gördüm. Ardından çocuğu kucağıma alarak heimlich manevrası yapıp boğazındaki şekeri çıkartmayı başardım" dedi.

Kuaförden hayati müdahale! Heimlich manevrasıyla kurtardı
ETİKETLER
#heimlich manevrası
#çocuk felci
#Yemek Sıkışıklığı
#Sosyal Müdahale
#Yaşar Bulut
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.