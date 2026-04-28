Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kırkikindi yağışları başladı mı ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları kısa süreliğine düşüş gösterecek. Halk arasında "Kırkikindi" diye adlandırılan konveksiyonel yağışlar etkisini göstermeye başlıyor. Peki, kırkikindi yağmurları ne zaman başlayacak, kaç gün devam edecek?

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 20:05
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 20:05

İlkbaharın gelişiyle birlikte beklenen Kırkikindi yağışları, 2026 Mayıs ayına fırtınalı bir başlangıç yapıyor. Nisan ayının son günlerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, 1 Mayıs’tan itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı bir sistemle yer değiştirecek. Uzmanlar, özellikle öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli sağanaklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Peki, kırkikindi yağmurları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2026 Mayıs ayının ilk günleri, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların yerini Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı bir sisteme bırakmasıyla fırtınalı bir başlangıç yapıyor.
Kırkikindi yağışlarının 1 Mayıs'tan itibaren başlaması ve hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor.
Kırkikindi yağmurları, ilkbaharın son dönemlerinde, özellikle mayıs ayının sonlarına doğru belirginleşen, yaklaşık 40 gün boyunca ikindi vakitlerinde yağış ihtimalinin yüksek olduğu mevsimsel yağışlardır.
Bu yağışlar haziran ortalarına dek sürebilir, ancak coğrafi konuma göre süre ve düzenlilik farklılık gösterebilir.
Kırkikindi yağmurları, sıcak havanın yükselip soğuk hava ile karşılaştığı zamanlarda, ani bastıran sağanaklar biçiminde oluşur ve meteorolojide konveksiyonel veya yükselim yağışları olarak adlandırılır.
Tarım için faydalı olmasının yanı sıra, bazı yıllarda şiddetli dolu ve fırtına gibi olumsuz hava olaylarına da neden olabilir.
KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NE ZAMAN?

Yağışların 1 Mayıs’tan itibaren etkisini göstermesi ve hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor. Kırkikindi yağmurları, Türkiye’de özellikle ilkbaharın son dönemlerinde görülmeye başlayan kısa süreli ve çoğunlukla günün ikindi saatlerinde etkili olan mevsimsel yağış türüdür. Bu yağışlar, nisan yağmurlarının sona ermesinin ardından ortaya çıkarak özellikle mayıs ayının sonlarına doğru belirgin hale gelir. Halk arasında adını, yaklaşık 40 gün boyunca ikindi vakitlerinde yağış ihtimalinin yüksek olmasından alan kırkikindi yağmurları, haziran ayının ortalarına dek etkisini sürdürebilir. Ancak bu süre, coğrafi konuma bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örneğin İç Anadolu Bölgesi’nde kırkikindi yağmurları daha düzenli ve uzun süreli gözlemlenir. Buna karşılık Ege, Marmara ve Akdeniz gibi bölgelerde bu yağışlar daha kısa süreli ve düzensiz şekilde görülebilir. Kırkikindi yağmurları, genellikle sıcak havanın yükselip soğuk hava ile karşılaştığı zaman dilimlerinde oluşur ve ani bastıran sağanaklar biçiminde kendini gösterir. Tarım açısından toprağı nemlendirdiği için yararlı olmakla birlikte, bazı yıllarda şiddetli dolu ve fırtına gibi olumsuz hava olaylarına da yol açabilir.

KIRKİKİNDİ NEREDEN GELİYOR?

Kırkikindi, Anadolu’da ilkbaharın sonu ile yazın başlangıcında, özellikle öğleden sonra ikindi vakitlerinde görülen kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlara verilen halk arasındaki isimdir. Bu yağışlar çoğunlukla sıcak havanın yükselerek soğuk hava kütleleriyle karşılaşması sonucu meydana gelen konveksiyonel yağışlardır. Kırk gün boyunca ikindi saatlerinde görülme olasılığı yüksek olduğu için bu adla anılmıştır. Kırkikindi yağmurları, literatüründe "konveksiyonel yağış" ya da Türkçe karşılığıyla "yükselim yağışları" olarak sınıflandırılmaktadır. Güneş ışınlarının etkisiyle yeryüzü ısındıkça, yüzeye yakın hava tabakası da ısınarak hafifler ve yükselmeye başlar. Yükselen bu nemli hava, atmosferin daha serin katmanlarına ulaştığında her 200 metrede yaklaşık 1°C soğur. Soğuyan hava içindeki su buharı, yoğuşma sıcaklığına ulaşarak yoğunlaşır ve bulut oluşumunu sağlar. Bu sürecin sonucunda kısa sürede etkili olan, çoğunlukla gök gürültülü ve yer yer dolu içerebilen kuvvetli yağışlar meydana gelir.

