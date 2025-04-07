Kırklareli'de lapa lapa kar yağıyor! Sürücüler yollarda mahsur kaldı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi esir aldı. Trakya'dan yurdun iç kesimlerine kadar ilerleyen soğuk hava dalgası bazı bölgelerde kar yağışına döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Trakya'da kar yağışları başladı.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK YAŞADI

Özellikle Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kar yağışının etkisiyle araçlar, yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı sürücüler mahsur kaldı. Bu durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zor durumda kalan vatandaşlara yardım etti. Ekipler mahsur kalan sürücüleri kurtarmaya çalışırken bazı sürücülerin zincir takmalarına yardımcı oldu.

Öte yandan ekipler sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı. Bölgede Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yolların kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.