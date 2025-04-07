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 | Özge Sönmez

Kırklareli'de lapa lapa kar yağıyor! Sürücüler yollarda mahsur kaldı

Hava sıcaklıkları Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla düşüşe geçti. Yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde Trakya2da kar yağışı başladı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

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Kırklareli'de lapa lapa kar yağıyor! Sürücüler yollarda mahsur kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 15:56

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi esir aldı. Trakya'dan yurdun iç kesimlerine kadar ilerleyen soğuk hava dalgası bazı bölgelerde kar yağışına döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Trakya'da kar yağışları başladı.

Kırklareli'de lapa lapa kar yağıyor! Sürücüler yollarda mahsur kaldı

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK YAŞADI

Kırklareli'de lapa lapa kar yağıyor! Sürücüler yollarda mahsur kaldı

Özellikle Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kar yağışının etkisiyle araçlar, yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı sürücüler mahsur kaldı. Bu durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zor durumda kalan vatandaşlara yardım etti. Ekipler mahsur kalan sürücüleri kurtarmaya çalışırken bazı sürücülerin zincir takmalarına yardımcı oldu.
Öte yandan ekipler sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı. Bölgede Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yolların kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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