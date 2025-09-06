Menü Kapat
Hava Durumu
27°
Kırmızı ışığı umursamadı, gelin arabasına çarptı

Antalya'da kırmızı ışığı umursamadan hatalı geçiş yapan sürücü gelin arabasına çarptı. Kazada gelin arabasının sürücüsü yaralandı.

Kırmızı ışığı umursamadı, gelin arabasına çarptı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.09.2025
21:39
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
21:39

'nın ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin gelin arabasıyla çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kırmızı ışığı umursamadı, gelin arabasına çarptı

Seydikemer-Kaş karayolu üzeri Kalkan Mahallesi'nde A.Y. idaresindeki otomobil, R.D.Ö. yönetimindeki gelin arabasıyla çarpıştı. İhbar üzerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.D.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırmızı ışığı umursamadı, gelin arabasına çarptı
ETİKETLER
#kaza
#antalya
#kaş
#Kırmızı ışık Ihlali
#Gelin Arabası
#Yaşam
