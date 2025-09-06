Kırmızı ışığı umursamadı, gelin arabasına çarptı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin gelin arabasıyla çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Seydikemer-Kaş karayolu üzeri Kalkan Mahallesi'nde A.Y. idaresindeki otomobil, R.D.Ö. yönetimindeki gelin arabasıyla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.D.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.