Kırşehir'de korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu

Boyalık Mahallesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Boş arazide hareketsiz yatan çocuğu görenler durumu panikle polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler korkunç olayı ortaya çıkardı.

CANSIZ BEDENİ ARAZİDE BULUNDU

Ekipler, 13 yaşında olduğu belirlenen E.Ö.'nün iple boğulduktan sonra hayatını kaybettiğini belirledi. E.Ö.'nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, yapılan işlemlerin ardından Akbıyıklı köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.