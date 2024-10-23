Kış erken geldi: Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı başladı

23 Ekim 2024 02:50 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 02:58

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisiyle gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Vatandaşlar kışın erken geldiği ifade ederken, o anları kameraya aldılar.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son iki ayda başlayan soğuk havalar, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Hava sıcaklığının eksilerin altına düşmesiyle sabah saatlerinde ilçenin 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları beyaza büründü. Akşam saatlerinde de kar yağışı etkisini merkezde göstermeye başladı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırarak her yeri beyaza bürüdü. İlçenin Cengiz Topel Caddesi ve İpekyolu Caddesi'nde kar yağışının olması kartpostallık manzaralar oluştururken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar.

"KASIMDA BEKLİYORDUK"

Kar sürprizine yakalandığını belirten Hakan Zanyar Aykut, “Zaten günlerdir havalar çok soğuk olmaya başlamıştı, bu akşam da sürpriz bir şekilde kar yağışı da başladı. Aslında erken geldi kışımız çünkü kasımda beklediğimiz kar ama yine geldi. Bakalım nasıl geçecek” dedi.

Öte yandan, ekipler yaşanacak olumsuz durumlar için hazırda bekliyor.