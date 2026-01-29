Kış lastiği uygulaması bitti mi ne zaman bitecek? Kış lastiği takmama cezası

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kış lastiği zorunluluğu, 15 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe alındı. Bu yıl olumsuz hava koşullarının etkisiyle uygulama süresi uzatılarak yaklaşık beş aylık olarak belirlendi.

Düzenleme kapsamında hangi araçların kış lastiği kullanmak zorunda olduğu ve kuralı ihlal edenler için uygulanacak ceza miktarı merak konusu oldu.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı.

Buna göre, artık şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu hale gelecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?

Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için geçerli olacak.

Bireysel araç sahiplerinin böyle bir zorunluluğu bulunmamakta.

Kış lastiği kuralına uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza kesilecek.