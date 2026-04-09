Kış lastiği uygulaması bitti mi son gün ne zaman?

Kış lastiği uygulaması 2026’da ne zaman sona erecek sorusu, Nisan ayının gelmesiyle birlikte araç sahiplerinin yoğun şekilde araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Ticari araç sahipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte 2026 zorunlu kış lastiği uygulamasının bitiş tarihine ilişkin yanıt arayışına girdi. 1 Aralık’ta başlayan kış lastiği mecburiyeti, geçen yıl yapılan düzenlemeyle birlikte 15 Kasım tarihine çekilmişti. Yeni düzenlemeye göre zorunlu kış lastiği uygulama süresi 4 aydan 5 aya yükseltildi. Milyonlarca sürücüyü ve özellikle ticari araç kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren bu değişiklik sonrası, kış lastiği uygulamasının sona erme tarihi konusunda kafa karışıklığı oluştu.

Kış lastiği uygulaması bitti mi son gün ne zaman?
GİRİŞ:
09.04.2026
22:35
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
22:37

Nisan ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte, 2026’da yaz lastiği ne zaman takılacak ve uygulaması ne zaman bitecek soruları yeniden gündeme taşındı. 2025 yılında yapılan değişiklikle zorunlu kış lastiği uygulama süresi 5 aya çıkarılmıştı. Buna göre 15 Kasım’da yürürlüğe giren kış lastiği zorunluluğu nisan ayına kadar devam edecek. Kurallara riayet etmeyenlere 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda zorunlu tutulan kış lastiği, özel otomobillerde ise güvenli sürüş ve mal güvenliği açısından tercih edilmelidir.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Önceki yıllarda 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da biten kış lastiği uygulaması, bu yıl iklim koşulları doğrultusunda 15 Kasım’da başlayıp 15 Nisan’da sona erecek. Güncel düzenlemeye göre zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 tarihinde tamamlanacak. Abdulkadir Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 TL ceza kesileceğini açıkladı.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN MECBURİ?

Kış lastiği takma zorunluluğu, yürürlükteki mevzuata göre şehirlerarası karayollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan tüm ; otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar (kamyonet, panelvan vb.) için geçerlidir. Hususi otomobiller için kış lastiği takma mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak can ve mal güvenliği açısından, hava sıcaklığının 7 derecenin altına indiği bölgelerde özel araç sahiplerinin de kış lastiği kullanması kuvvetle tavsiye edilmektedir.

Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
