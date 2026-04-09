Kış lastiği uygulaması bitti mi son gün ne zaman?

Nisan ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte, 2026’da yaz lastiği ne zaman takılacak ve kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek soruları yeniden gündeme taşındı. 2025 yılında yapılan değişiklikle zorunlu kış lastiği uygulama süresi 5 aya çıkarılmıştı. Buna göre 15 Kasım’da yürürlüğe giren kış lastiği zorunluluğu nisan ayına kadar devam edecek. Kurallara riayet etmeyenlere 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda zorunlu tutulan kış lastiği, özel otomobillerde ise güvenli sürüş ve mal güvenliği açısından tercih edilmelidir.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Önceki yıllarda 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da biten kış lastiği uygulaması, bu yıl iklim koşulları doğrultusunda 15 Kasım’da başlayıp 15 Nisan’da sona erecek. Güncel düzenlemeye göre zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 tarihinde tamamlanacak. Abdulkadir Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 TL ceza kesileceğini açıkladı.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN MECBURİ?

Kış lastiği takma zorunluluğu, yürürlükteki mevzuata göre şehirlerarası karayollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar; otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar (kamyonet, panelvan vb.) için geçerlidir. Hususi otomobiller için kış lastiği takma mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak can ve mal güvenliği açısından, hava sıcaklığının 7 derecenin altına indiği bölgelerde özel araç sahiplerinin de kış lastiği kullanması kuvvetle tavsiye edilmektedir.