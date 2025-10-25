Menü Kapat
20°
Yaşam
 Özge Sönmez

Kış mevsimine günler kala şoke eden görüntüler! Erik ağacı meyve verdi

Kocaeli'de kış ayına girilmesine günler kala kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Çiçek açan erik ağaçları şaşırtıcı şekilde meyve verdi.

'nin Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde yaşayan İsmail Uzun'un bahçesinde şaşırtan ilginç bir olay yaşandı. Normal şartlarda ilkbahar aylarında açıp yaz aylarında veren ağaçları, bu yıl mevsim normallerinin dışında eylül ayında yeniden çiçek açarak ekim ayında meyve verdi.

Kış mevsimine günler kala şoke eden görüntüler! Erik ağacı meyve verdi

"BU NORMAL BİR DURUM DEĞİL"

Bahçesindeki erik ağaçlarının yaklaşık 1 ay önce çiçek açtığını söyleyen İsmail Uzun, şimdi de o ağaçların meyve verdiğini dile getirerek, "Bu sene eriklerimiz sürpriz yaptı ve ikinci meyvelerini verdi, bizde şaşırdık. En son 26 Eylül'de ağaçlar çiçek açtı. Bir ayın sonunda meyveler yetişti. Bu mevsimde ilk defa böyle bir şey gördüm. Bu normal bir durum değil, sera ortamında yetişiyor ama bizimki sera değil doğal ortamda oldu. Tabii ki biz yaz boyu sularını verdik. Havaların sıcak olması, iklimlerin değişmesi ağaçlara çiçek açtırdı. Bu ağaçlarımız için iyi bir şey değil, ikinci meyve ağaçların ömrünü kısaltıyor. Bu senede böyle oldu tadına baktık. Biz de şaşırdık. Bu mevsimde de erik yemedik demeyiz. Üstünde de birkaç tane bıraktık gelen geçen alsın" ifadelerini kullandı.

#kocaeli
#ağaç
#meyve
#iklim değişikliği
#çiçek
#erik
#Yaşam
