Kış Olimpiyatları Türkiye katıldı mı kadrosu kaç kişi? 4 Şubat Google doodle anlamı ne?

Milano–Cortina 2026’nın resmî açılışı 6 Şubat 2026’da Milano’daki San Siro Stadyumu’nda yapılacak.

Organizasyonda curling, alp disiplini, snowboard, kısa kulvar sürat pateni, biatlon ve artistik buz pateni gibi pek çok branşta madalya mücadelesi devam ediyor.

4 ŞUBAT GOOGLE DOODLE ANLAMI NE?

Kış Olimpiyatları Google tarafında doodle olarak kullanıldı.

Özel gün ve haftalarda farklı doodle koleksiyonları sunan arama motoru 2026 Kış Olimpiyatlarına ait animasyonla kullanıcılarına renkli görseller sundu.

Google, körling sporu yapan animasyon hazırladı.

TÜRKİYE OLİMPİYATLARDA KAÇ SPORCU İLE TEMSİL EDİLİYOR?

Türkiye, Milano–Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda toplam 9 sporcu ile yarışacak.

Ay-yıldızlı ekip; buz pateninde 2, kayak branşlarında 6 ve para kayakta 1 sporcu ile mücadele edecek.

Kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar ile Denis Örs Türkiye adına piste çıkacak. Kayaklı koşuda kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz yarışacak.

Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, para kayak alp disiplini kategorisinde ise Harun Mut Türkiye’yi temsil edecek.