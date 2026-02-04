Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kış Olimpiyatları Türkiye katıldı mı kadrosu kaç kişi? 4 Şubat Google doodle anlamı ne?

2026 Kış Olimpiyatları için geri sayım sona erdi. Milano-Cortina ev sahipliğinde düzenlenen büyük organizasyon, açılıştan önce başlayan curling karşılaşmalarıyla şimdiden gündeme yerleşti. Peki, Türkiye Kış Olimpiyatları’na kaç sporcu ile katılıyor, hangi branşlarda yarışacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kış Olimpiyatları Türkiye katıldı mı kadrosu kaç kişi? 4 Şubat Google doodle anlamı ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 19:11

Milano–Cortina 2026’nın resmî açılışı 6 Şubat 2026’da Milano’daki San Siro Stadyumu’nda yapılacak.

Organizasyonda curling, alp disiplini, snowboard, kısa kulvar sürat pateni, biatlon ve artistik buz pateni gibi pek çok branşta madalya mücadelesi devam ediyor.

Kış Olimpiyatları Türkiye katıldı mı kadrosu kaç kişi? 4 Şubat Google doodle anlamı ne?

4 ŞUBAT GOOGLE DOODLE ANLAMI NE?

Kış Olimpiyatları Google tarafında doodle olarak kullanıldı.

Özel gün ve haftalarda farklı doodle koleksiyonları sunan arama motoru 2026 Kış Olimpiyatlarına ait animasyonla kullanıcılarına renkli görseller sundu.

Google, körling sporu yapan animasyon hazırladı.

Kış Olimpiyatları Türkiye katıldı mı kadrosu kaç kişi? 4 Şubat Google doodle anlamı ne?

TÜRKİYE OLİMPİYATLARDA KAÇ SPORCU İLE TEMSİL EDİLİYOR?

Türkiye, Milano–Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda toplam 9 sporcu ile yarışacak.

Ay-yıldızlı ekip; buz pateninde 2, kayak branşlarında 6 ve para kayakta 1 sporcu ile mücadele edecek.

Kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar ile Denis Örs Türkiye adına piste çıkacak. Kayaklı koşuda kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz yarışacak.

Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, para kayak alp disiplini kategorisinde ise Harun Mut Türkiye’yi temsil edecek.

ETİKETLER
#Spor
#Kış Olimpiyatları
#Google Doodle
#Milano-cortina 2026
#Türkiye Olimpiyat Takımı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.