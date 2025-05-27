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 | Bengül Arıca

Kıskanç sevgili genç kıza dehşeti yaşattı! Önce parmaklarını kırdı sonra yumrukladı

İstanbul Ataşehir'de kıskançlık krizine giren 21 yaşındaki Enes D. isimli genç sevgilisi Gizem Ç.'ye dehşeti yaşattı. İkili arasında araç içinde başlayan tartışma büyüyünce Enes D., sevgilisini özel fotoğraflarıyla tehdit edip parmağını kırdı, yüzüne ve kafasına yumruklar attı. Daha sonra Gizem Ç. araç kullanırken vites değiştirip kaza yapmasına sebep oldu. Olay sonrası genç kız Enes D.'den şikayetçi olurken 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İşte detaylar...

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Kıskanç sevgili genç kıza dehşeti yaşattı! Önce parmaklarını kırdı sonra yumrukladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 09:56

Kıskançlık krizine giren genç sevgilisine kabusu yaşattı. İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz yıl ekim ayında meydana gelen olayda 21 yaşındaki Gizem Ç. ile erkek arkadaşı Enes D. arabada giderken aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle kıskançlık krizine giren adam, kız arkadaşının telefonunu aldı ve geri vermedi. Bir anda genç kızı darp etmeye başladı.

VİTES DEĞİŞTİRİP KAZA YAPTIRDI

Öfkeden deliye dönen Enes D., Gizem Ç.'nin telefonundan özel fotoğraflarını alıp kendisine gönderdi ve "fotoğrafları ailene atacağım, seni rezil edeceğim" diyerek hakaret ve tehditler savurdu. Genç kadın araç kullanırken öfkeli genç bir anda vites değiştirip kadının araçla geri geri giderek kaza yapmasına sebep oldu. Korku dolu anlar sonrası Enes D. genç kadının telefonunu alarak olay yerinden uzaklaşırken, kazanın yaşandığı noktaya polis ekipleri geldi.

Kıskanç sevgili genç kıza dehşeti yaşattı! Önce parmaklarını kırdı sonra yumrukladı

"PARMAĞIMI BURKUP KIRDI, YÜZÜMÜ YUMRUKLADI"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Gizem Ç.'nin şikayeti üzerine ifadesi alınan adam, klasik bir savunmaya imza attı. "Sinirle hareket ettim ama beni aldattığını düşündüm" dedi. Dahası kendisinin şiddete uğradığını söyledi. Genç kadın ise olay günü kuzeninden mesaj gelmesi üzerine sevgilisinin bu durumu kıskandığını ve cep telefonuna el koyarak kendisini yumruklayıp darp ettiğini anlattı. "Parmağımı burktu kırıldı. Kafama, yüzüme yumruklarla vurdu. Elimi ısırdı" diyerek şikayetçi oldu.

"HAKSIZ TAHRİK KİMDEN BELİRSİZ" SERBESTLİĞİ

Enes D. savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlikte ifade veren adam, "Yaptığım şeylerin suç olduğunu bilmiyordum. Aldatıldığım için üzüntüden yaptım" dedi. Hakimlik ilginç bir karara imza attı.

Darp edilip parmağı kırılan, tehdit ve hakaretlere maruz kalan kadının olayında, "ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığı anlaşılamadı, suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimali var" diyerek tutuklama talebini reddetti. 1 ay süreyle ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Kıskanç sevgili genç kıza dehşeti yaşattı! Önce parmaklarını kırdı sonra yumrukladı

BAŞSAVCILIK TUTUKLAMA İSTEDİ, MAHKEME "LEHE DEĞİŞİR" DEDİ

Serbest bırakılmasına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Ancak mahkeme, "kuvvetli suç şüphesi var ancak suç şüpheli lehine değişebilir ve kaçma şüphesi yok" denilerek bu talebi de reddetti.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık ise soruşturmayı tamamladı. İkilinin duygusal birliktelik yaşadığını, Enes D.'nin sevgilisinin telefonunu alıp mesajları görmek istemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını belirten savcılık, tartışma sonucu genç kadının hafif nitelikte olmayacak şekilde yaralandığını kaydetti. "Kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

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