Kız arkadaş için okul önünde iki çocuk hesaplaştı! Can kaybı var

Nevşehir'de 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk kız arkadaş kavgası sebebiyle hesaplaştı. Bıçaklı kavga bir çocuğun hayatının sona ermesine sebep oldu.

İKİ ÇOCUK KIZ ARKADAŞ İÇİN KAVGA ETTİ



Merkez Emek Mahallesi Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre kız arkadaş sebebi ile F.A. (15) ile M.M.K.(14) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.M.K., üzerinde bulunan bıçak ile F.A.'yı göğsünden bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Ağır yaralanan F.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.M.K. ise ekipler tarafından suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan F.A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Öte yandan yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.M.K. ise ekipler tarafından adli tabiplikteki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.