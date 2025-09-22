Menü Kapat
25°
Kız arkadaş için okul önünde iki çocuk hesaplaştı! Can kaybı var

Nevşehir'de kız arkadaş için iki çocuk okul önünde bıçaklı kavga etti. Dehşet olayda çocuklardan birinden acı haber geldi.

'de 14 ve 15 yaşlarındaki iki kız arkadaş kavgası sebebiyle hesaplaştı. bir çocuğun hayatının sona ermesine sebep oldu.

Kız arkadaş için okul önünde iki çocuk hesaplaştı! Can kaybı var

İKİ ÇOCUK KIZ ARKADAŞ İÇİN KAVGA ETTİ


Merkez Emek Mahallesi Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre kız arkadaş sebebi ile F.A. (15) ile M.M.K.(14) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.M.K., üzerinde bulunan bıçak ile F.A.'yı göğsünden bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kız arkadaş için okul önünde iki çocuk hesaplaştı! Can kaybı var

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Ağır yaralanan F.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.M.K. ise ekipler tarafından suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan F.A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız arkadaş için okul önünde iki çocuk hesaplaştı! Can kaybı var

Öte yandan yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.M.K. ise ekipler tarafından adli tabiplikteki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

