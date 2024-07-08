Kız arkadaşının terk etmesiyle hayatı değişti: İngilizce bilmediği ABD’de patron olup Türk Birliği kurdu

08 Temmuz 2024 14:16 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 14:28

Nevşehir’de film gibi olay! Ayşe Neşeli, 32 yıl sonra kendi mezarını buldu ve dua etti

Nevşehir’de film gibi olay! Ayşe Neşeli, 32 yıl sonra kendi mezarını buldu ve dua etti

Niğde’de yaşarken gündelik işçi olarak çalışan Can Harmanşah'ın hayatı, kız arkadaşının 'Senin bir hayalin yok' diyerek onu terk etmesi ile tamamen değişti. İngilizce bilmeden eğitim için ABD’ye giden Harmanşah, masa başından memnun olmadığı için istifa etti patronuyla ortak ABD'de tır şoförleri için eğitim okul açtı.

ABD'DE BÜTÜN İŞLERDE ÇALIŞTI

Harmanşah, Türklerin ABD'de birbirine destek veren ve gelirleri yüksek olan bir toplum olması için Türk Birliği'ni kurdu.

Tır şoförlüğünden sonra kariyerinin değiştiğini söyleyen Can Harmanşah, ''Niğdeliyim ve 8 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Burada ekonomik zorluklar yaşıyordum, çiğ köftecide çalıştım, paketçilik yaptım zorlu şartlarla para biriktirip 2016'da yurt dışında yüksek lisansıma başladım. ABD'de bütün işlerde çalıştım, sonunda da tırcılığa başladım.'' İfadelerini kullandı.

Önceden hayali ve amacının olmadığını söyleyen ve Eskişehir'de üniversite öğrencisiyken bu sebepten dolayı kız arkadaşının terk ettiğini belirten Harmanşah, ''Gittiğimde İngilizcem sıfırdı, hiç kimseyle iletişime geçemiyordum, çok zorlandım. Bizim ülkemizde tır şoförü olmak ustalık gerektiren bir meslek ve yapabileceğimi düşünmüyordum'' dedi.

MASA BAŞI İŞİNDEN İSTİFA ETTİ, PATRONUNA ORTAK OLDU

Aldığı eğitimden dolayı yaşadığı eyalette ofiste çalışması istenen ancak mutlu olmadığını söyleyen Harmanşah bir süre sonra işinden istifa ederek tır şoförlüğü yapmaya başladığını ve gelen talepler üzerine tır şoförleri için eğitim okulu açtığını belirtti.

Harmanşah, "YouTube kanalımda tır şoförü olmakla ilgili videolar çekiyordum ve Türklerden çok mesaj alıyordum. Bunun üzerine de patronumla okul açmaya karar verdik. Türk göçmenler olarak ABD'de ekonomimiz yükselirse birbirimize faydamız olur diye düşündük, böyle bir kapı açtık. Patronum ortağım oldu 2,5 yıldır binden fazla vatandaşımızı tırcı yaptık" ifadelerini kullandı.

ABD'de 'Türk Birliği' kurduklarını ve bu birlik sayesinde iyilik hareketini yaymaya çalıştıklarını aktaran Harmanşah, "Türkler olarak ABD'de güçlü bir toplum olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

50 EYALETE YAKIN YERDE KURULDU

Harmanşah, ''Amerika'da 50 eyalete yakın yerde Türk Birliği'ni kurduk. Vatandaşımız geldiği zaman bize ulaşabiliyor ve yardım edebiliyoruz. İyiliği yaymaya çalışıyoruz, burada zorluk yaşamasını istemiyoruz. Türkler diğer toplumlara baktığımız zaman Amerika'da çok dağınık, onlar belli sektörlere dağılmışlar ama biz bu şekilde güçlenememişiz. Belki tır bunun için iyi bir araç olacak, bundan 10-15 yıl sonra tır şoförü yaptığımız vatandaşlarımızın, tır şirketleri ya da çok para kazandıkları işletmeleri olacak. Bu sayede de vatandaşlarımızın çocukları iyi okullarda okuyacaklar, iyi bir geleceğe sahibi olacaklar. Bizim de buna bir katkımız olacak" şeklinde konuştu.