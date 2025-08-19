Kız arkadaşıyla gezerken dehşeti yaşadı! İstanbul'da sokak ortasında saldırı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akşam 21.00 sıralarında silahlı saldırı olayı yaşandı. Sultan Murat Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde kız arkadaşıyla yürüyüş yapan şahsın kurşunlandığı anlar kameraya yansıdı.

İki kişi motosikletle yaklaşarak silahını ateşledi. Kaldırımda yürüyen adam bacağından yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.