Kız kaçırma meselesi cinayetle sonuçlandı! Annesini katlettiler

Diyarbakır'ın Çınar ilçende akrabalar arasında kız kaçırma nedeniyle başlayan husumet cinayetle bitti. Kan donduran olayda; kızı kaçıran gencin annesi Yasemin Budak, silahla ağır yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Budak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildi Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.