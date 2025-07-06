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 | Selahattin Demirel

Kız öğrenci yurdunda skandal! Mescitte yaptıkları sonrası harekete geçildi

Sakarya'da kız öğrenci yurdu mescidinde pornografik film açıp sosyal medyada paylaşan 2 kız öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler serbest bırakılırken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kızların soruşturma süresi boyunca yurttan uzaklaştırıldığını duyurdu.

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Kız öğrenci yurdunda skandal! Mescitte yaptıkları sonrası harekete geçildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 20:18

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Sabahattin Zaim Kız Yurdu'nun mescidinde dizüstü bilgisayarda pornografik içerik izlenirken çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Büyük tepkilere sebep olan paylaşım sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımı yurtta kalan G.T. ve H.D. isimli öğrencilerin yaptığı belirlenirken haklarında adli işlem başlatıldı.

Kız öğrenci yurdunda skandal! Mescitte yaptıkları sonrası harekete geçildi

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen kızlardan nöbetçi mahkeme G.T. isimli öğrenciyi serbest, ilgili paylaşımı yapan H.D.'yi ise adli kontrolle serbest bıraktı.

Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kızların soruşturma süresi boyunca yurttan uzaklaştırıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Sabahattin Zaim Kız Yurdumuzda kalan iki öğrencinin sosyal medya platformunda yaptığı uygunsuz paylaşımlar üzerine Sakarya Valiliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğümüz harekete geçmiş, ilgili öğrenciler gözaltına alınmıştır.

YURTTAN UZAKLAŞTIRILDILAR

Emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme, G.T. isimli öğrenciyi serbest, ilgili paylaşımı yapan H.D.'yi ise adli kontrolle serbest bırakmıştır. Yurt müdürlüğümüz, her iki için ivedilikle disiplin soruşturması başlatmış ve Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 24/3 maddesine göre de öğrencilere soruşturma süreci boyunca yurttan uzaklaştırma cezası verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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