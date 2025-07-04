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 | Merve Yaz

Kızları kapı dışarı edince cami avlusunda kalıyorlardı! Türkiye yaşlı çift için seferber oldu

Tuzla’da evlatları tarafından evlerinden çıkarılan yaşlı çiftin dramı, İhlas Haber Ajansı’nın gündeme taşıdığı haberle tüm Türkiye’yi harekete geçirdi. Hayırseverlerin desteğiyle yeni bir yuvaya kavuşan Aysel ve Sadık Toprak çifti, "Evlatlarımız sahip çıkmadı ama Türkiye sahip çıktı" diyerek yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

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Kızları kapı dışarı edince cami avlusunda kalıyorlardı! Türkiye yaşlı çift için seferber oldu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 12:05

Yıllar önce Pendik’te, kızı ve damadıyla birlikte aldıkları evde yaşamaya başlayan Aysel ve Sadık Toprak çifti, evin borcunun ödenmesinin ardından kızı ve damadı tarafından evden çıkarıldı. Günlerini cami avlusunda geçiren, akşamları ise oğullarının evine uyumak için giden yaşlı çift yaşadıkları çaresizliği, ‘Oğlumuzun evinde bir bardak suyu bile çekinerek alıyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Kızları kapı dışarı edince cami avlusunda kalıyorlardı! Türkiye yaşlı çift için seferber oldu

HAYIRSEVERLER HAREKETE GEÇTİ

İhlas Haber Ajansı’nın yaptığı haber kısa sürede yankı uyandırdı. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar için seferber oldu. Hayırsever bir iş adamı tarafından çift için yeni bir ev satın alındı. Derneklerin destekleriyle ev temizlendi, eşyalar yerleştirildi ve çiftin rahatça yaşayabileceği hale getirildi.

Kızları kapı dışarı edince cami avlusunda kalıyorlardı! Türkiye yaşlı çift için seferber oldu

"BİZİ ÇOK MUTLU ETTİLER"

Yeni evlerine kavuşan Aysel Toprak gözyaşları içinde, "Allah razı olsun. Bütün Türkiye’yi ayağa kaldırdılar. Bizi mutlu ettiler, Allah da onları mutlu etsin. Çok sevinçliyiz, çok teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun. Diyecek söz bulamıyorum, çok mutluyum. Temizlediler, eşyaları getirdiler, yerleştirdiler. Rabbim bugünleri de gösterdi, hamdolsun" dedi.

Kızları kapı dışarı edince cami avlusunda kalıyorlardı! Türkiye yaşlı çift için seferber oldu

"DÜNYAYA YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUK"

Sadık Toprak ise yaşadıkları sevinci şu sözlerle anlattı: "Evlatlarımız sahip çıkmadı ama Türkiye sahip çıktı. Allah razı olsun. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Dünyaya yeniden doğmuş gibi olduk. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Asansörümüz de var, hanım üç kez platinli diz ameliyatı oldu. Asansör olmasa çıkamazdı. Rabbim başımızı sokacak bir yuva nasip etti. Türkiye bambaşka bir yer. Hep sahip çıkıyor. Sevinçten konuşamıyoruz."

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Vicdansızlığı böylesi! Evlatları evden attı, bütün günü cami avlusunda geçiriyorlar
ETİKETLER
#aile
#tek seferde
#üçüzlük
#yardım
#Hayırseverlik
#Evsizlik
#Toplumsal Farkındalık
#Yaşam
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