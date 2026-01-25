Kleopatra güzelliğini Anadolu’ya borçluymuş! Milyonlarca Avrupalı yıkanmak için geliyor

Kategoriler
Mısır Kraliçesi Kleopatra, tarihe güzelliği ile damga vurmuş bir isim ve onun güzelliğini korumak için birçok farklı yönteme başvurduğu konuşuluyor. Bunlardan en yaygın olanı ise Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan şifalı sularda banyo yaptığı, yüzdüğü yönünde. Sağlık turizminde son dönemlerin yıldızı olan Türkiye’de her yıl milyonlarca Avrupa’yı konuk ediyor, Kleopatra’nın yıkandığı sularda şifa bulmak isteyen insanlar kaplıca kaplıca geziyor…
Kaplıcalar, içerdiği zengin mineraller ile insanlara farklı şifalar sunuyor. Kimi metabolizmayı hızlandırırken, kimi cildi güzelleştiriyor. Kimi ise vücudu radyoaktif yüklerden arındırıyor. Coğrafi yapısı nedeniyle zengin kaplıcalara sahip olan Türkiye, Kleopatra’nın yer aldığı efsaneler de birleşince Avrupa’nın en gözde sağlık turizmi merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. İşte dağıttığı şifa ile en çok tercih edilen kaplıcalar…
Güzelliği ile tarihe damga vurmuş Kleopatra’nın Pamukkale’de bulunan Antik Havuz’da yüzdüğü rivayet ediliyor. 36 derecede sabit kalan sodalı sularda yüzmek insana bir balon havuzundaymış gibi hissettirirken, travertenlerin göz alıcı güzelliği ise stresten arındırıp ruhsal açıdan bambaşka alemlere sürüklüyor.
Türkiye’nin termal başkenti olarak tanımlanan Afyonkarahisar’ın ünü sadece yurt içi ile sınırlı değil. Dünya çapında her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan kent, Avrupa'nın en modern termal tesislerine sahip. Sandıklı, Gazlıgöl ve Ömer bölgelerinde çıkan termal sular yüksek mineral değerleriyle tanınırken, Sandıklı'nın çamur banyoları, toksinlerden arınmak isteyenler için modern bir detoks merkezi görevi üstleniyor.
Bursa tarihi açıdan Osmanlı’nın en önemli şehirlerinden biri ve kentin her yanında o tarihi dokuyu hissetmek mümkün. Aynı zamanda şehrin farklı bölgelerindeki kaplıcalar, verdiği rahatlık ve huzur ile insana kendini bir padişah gibi hissettiriyor. Zira buradaki kaynaklardan çıkan sular magnezyum minerali açısından oldukça zengin ve bu suda suların içinde yüzmek, stres kaynaklı yorgunlukları silip süpürüyor.
Yemyeşil doğası, tertemiz havası ve şifalı suları ile Yalova Roma döneminden bu yana sağlık dağıtıyor. Burada çıkan doğal sular hem içilerek hem de banyo yapılarak insana içten ve dıştan arınma imkanı veriyor.
5. BALIKESİR - GÖNEN: TESCİLLİ SAFLIĞA SAHİP
Balıkesir’in farklı bölgelerinde çıkan termal sular hem yerli hem de yabancı turistler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ancak özellikle Gönen bölgesindeki kaplıca sularının mineral yoğunluğu ve saflığı tescillenerek farkı gözler önüne serilmiş.
6. İZMİR - BALÇOVA: TRUVA SAVAŞÇILARININ YARALARI İÇİN KULLANILMIŞ
İzmir’in Balçova ilçesinde yer alan kaplıcaların Truva savaşında yer alan askerlerin yaralarına iyi geldiği rivayet ediliyor. Antik adı Agamemnon olan kaplıcalar, modernliğin getirdiği konforu ve antik çağlardan bu yana süregelen şifayı bir araya getiriyor.
7. ANKARA - KIZILCAHAMAM: BAŞKENTİN GENÇLİK AŞISI
Ankara merkeze sadece bir saatlik bir mesafede bulunan Kızılcahamam ilçesi, geniş çam ormanları ve termal suları ile başkentin sağlık kaynağı işlevini görüyor. Metabolizmayı hızlandıran ve cildi tazeleyen mineralli suları ile gençlik aşılayan bu bölge hafta sonu kaçamaklarının en yakın adresi.
Muğla termal açıdan Türkiye’nin en zengin bölgeleri arasında yer alıyor. Özellikle Köyceğiz gölüne kıyısı bulunan Sultaniye kaplıcaları Türkiye'nin en yüksek radyoaktivite oranına sahip termal suyu olarak biliniyor. Bu kaynaktan çıkan sular "Ölümsüzlük suyu" olarak adlandırılırken, kükürtlü suda yüzmeden önce yapılan çamur banyosu bedeni içten ve dıştan tamir ediyor.