Kleopatra güzelliğini Anadolu’ya borçluymuş! Milyonlarca Avrupalı yıkanmak için geliyor

Kaplıcalar, içerdiği zengin mineraller ile insanlara farklı şifalar sunuyor. Kimi metabolizmayı hızlandırırken, kimi cildi güzelleştiriyor. Kimi ise vücudu radyoaktif yüklerden arındırıyor. Coğrafi yapısı nedeniyle zengin kaplıcalara sahip olan Türkiye, Kleopatra’nın yer aldığı efsaneler de birleşince Avrupa’nın en gözde sağlık turizmi merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. İşte dağıttığı şifa ile en çok tercih edilen kaplıcalar…