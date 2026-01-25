Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kleopatra güzelliğini Anadolu’ya borçluymuş! Milyonlarca Avrupalı yıkanmak için geliyor

Ocak 25, 2026 11:12
1
kaplıcalar

Mısır Kraliçesi Kleopatra, tarihe güzelliği ile damga vurmuş bir isim ve onun güzelliğini korumak için birçok farklı yönteme başvurduğu konuşuluyor. Bunlardan en yaygın olanı ise Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan şifalı sularda banyo yaptığı, yüzdüğü yönünde. Sağlık turizminde son dönemlerin yıldızı olan Türkiye’de her yıl milyonlarca Avrupa’yı konuk ediyor, Kleopatra’nın yıkandığı sularda şifa bulmak isteyen insanlar kaplıca kaplıca geziyor…

2
kleopatra koyu

Kaplıcalar, içerdiği zengin mineraller ile insanlara farklı şifalar sunuyor. Kimi metabolizmayı hızlandırırken, kimi cildi güzelleştiriyor. Kimi ise vücudu radyoaktif yüklerden arındırıyor. Coğrafi yapısı nedeniyle zengin kaplıcalara sahip olan Türkiye, Kleopatra’nın yer aldığı efsaneler de birleşince Avrupa’nın en gözde sağlık turizmi merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. İşte dağıttığı şifa ile en çok tercih edilen kaplıcalar…

3
pamukkale

1 PAMUKKALE-DENİZLİ: KLEOPATRA BU SULARDA YÜZMÜŞ

Güzelliği ile tarihe damga vurmuş Kleopatra’nın Pamukkale’de bulunan Antik Havuz’da yüzdüğü rivayet ediliyor. 36 derecede sabit kalan sodalı sularda yüzmek insana bir balon havuzundaymış gibi hissettirirken, travertenlerin göz alıcı güzelliği ise stresten arındırıp ruhsal açıdan bambaşka alemlere sürüklüyor.

4
AFYONKARAHİSAR

2. AFYONKARAHİSAR: TÜRKİYE'NİN TERMAL BAŞKENTİ

Türkiye’nin termal başkenti olarak tanımlanan Afyonkarahisar’ın ünü sadece yurt içi ile sınırlı değil. Dünya çapında her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan kent, Avrupa'nın en modern termal tesislerine sahip. Sandıklı, Gazlıgöl ve Ömer bölgelerinde çıkan termal sular yüksek mineral değerleriyle tanınırken, Sandıklı'nın çamur banyoları, toksinlerden arınmak isteyenler için modern bir detoks merkezi görevi üstleniyor.

5
BURSA

3. BURSA: PADİŞAH GİBİ HİSSETTİRİYOR

Bursa tarihi açıdan Osmanlı’nın en önemli şehirlerinden biri ve kentin her yanında o tarihi dokuyu hissetmek mümkün. Aynı zamanda şehrin farklı bölgelerindeki kaplıcalar, verdiği rahatlık ve huzur ile insana kendini bir padişah gibi hissettiriyor. Zira buradaki kaynaklardan çıkan sular magnezyum minerali açısından oldukça zengin ve bu suda suların içinde yüzmek, stres kaynaklı yorgunlukları silip süpürüyor.

6
YALOVA

4. YALOVA: ROMA DÖNEMİNDEN BU YANA ŞİFA DAĞITIYOR

Yemyeşil doğası, tertemiz havası ve şifalı suları ile Yalova Roma döneminden bu yana sağlık dağıtıyor. Burada çıkan doğal sular hem içilerek hem de banyo yapılarak insana içten ve dıştan arınma imkanı veriyor.

7
BALIKESİR

5. BALIKESİR - GÖNEN: TESCİLLİ SAFLIĞA SAHİP

Balıkesir’in farklı bölgelerinde çıkan termal sular hem yerli hem de yabancı turistler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ancak özellikle Gönen bölgesindeki kaplıca sularının mineral yoğunluğu ve saflığı tescillenerek farkı gözler önüne serilmiş.

8
BALÇOVA

6. İZMİR - BALÇOVA: TRUVA SAVAŞÇILARININ YARALARI İÇİN KULLANILMIŞ

İzmir’in Balçova ilçesinde yer alan kaplıcaların Truva savaşında yer alan askerlerin yaralarına iyi geldiği rivayet ediliyor. Antik adı Agamemnon olan kaplıcalar, modernliğin getirdiği konforu ve antik çağlardan bu yana süregelen şifayı bir araya getiriyor.

9
KIZILCAHAMAM

7. ANKARA - KIZILCAHAMAM: BAŞKENTİN GENÇLİK AŞISI

Ankara merkeze sadece bir saatlik bir mesafede bulunan Kızılcahamam ilçesi, geniş çam ormanları ve termal suları ile başkentin sağlık kaynağı işlevini görüyor. Metabolizmayı hızlandıran ve cildi tazeleyen mineralli suları ile gençlik aşılayan bu bölge hafta sonu kaçamaklarının en yakın adresi.

10
KÖYCEĞİZ

8. MUĞLA - KÖYCEĞİZ (SULTANİYE): ÖLÜMSÜZLÜK SUYU

Muğla termal açıdan Türkiye’nin en zengin bölgeleri arasında yer alıyor. Özellikle Köyceğiz gölüne kıyısı bulunan Sultaniye kaplıcaları Türkiye'nin en yüksek radyoaktivite oranına sahip termal suyu olarak biliniyor. Bu kaynaktan çıkan sular "Ölümsüzlük suyu" olarak adlandırılırken, kükürtlü suda yüzmeden önce yapılan çamur banyosu bedeni içten ve dıştan tamir ediyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.