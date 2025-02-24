Kocaeli'de rehine krizi kanlı bitti! Olayın perde arkası ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rehine krizi yaşanıyor. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, restorana girerek içerde bulunanları rehin aldı. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edilirken, 1 kişinin silahla vurulup hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir süre içeriye kimsenin girmesine izin vermeyen zanlı, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Rehine krizinden yeni detaylar ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rehine krizi yaşanıyor. Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, restorana girerek içerde bulunanları rehin aldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel hareket ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

1 KİŞİ VURULDU

Bölgeden gelen son bilgilere göre; rehine krizi devam ederken içerideki 1 kişinin silahla vurulduğu bildirildi. Bir süre içeriye kimsenin girmesine izin vermeyen zanlı, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen son bilgilere göre restoran sahibinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ALACAK-VERECEK MESELESİ

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. R.T'nin, yaklaşık bir yıldır Günaydın'dan alacağı olduğu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise R.T'nin, olaydan önce sırt çantası ve elindeki pompalı tüfekle restorana yürüdüğü anlar yer aldı.