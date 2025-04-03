Kocaeli'de tavuk döner faciası! Zehirlenenlerin sayısı 300'ü geçti!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk döner yedikten sonra fenalaşan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, zehirlenenlerin sayısının 300'ü geçtiği belirtildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş yerinden tavuk döner yiyen 300'den fazla kişi hastaneye başvurdu. Önceki gün akşam saatlerinde bir işletmede tavuk döner yiyen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenme belirtileri yaşayan 300'den fazla kişi, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı. Gıda analiz sonuçları beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.