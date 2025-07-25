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 | Umut Arslan

Kocaeli'nde feci kaza! Köprünün ayağına çarpan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, köprünün ayağına çarparak durabildi. Çarpışma sonrası ağır yaralanan sürücü Arzu Gür, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası çekilen görüntüler yürekleri yaktı. İşte haberin detayları…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 11:29

Kocaeli'nin ilçesine bağlı olan Mahallesi Otogar Kavşağı’nda akşam saatlerinde bir meydana geldi. Şehir merkezinde seyir halinde olan Arzu Gür, direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, beton köprünün ayağına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Arzu Gür ve yolcu arkadaşı B.G yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nde feci kaza! Köprünün ayağına çarpan kadın hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan Arzu Gür, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Arzu Gür'ün kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, B.G.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli'nde feci kaza! Köprünün ayağına çarpan kadın hayatını kaybetti
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ETİKETLER
#kaza
#yenişehir
#izmit
#Ölümlü Kaza
#Arzu Gür
#Yaşam
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