Kocaeli'nde feci kaza! Köprünün ayağına çarpan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı olan Yenişehir Mahallesi Otogar Kavşağı’nda akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Şehir merkezinde seyir halinde olan Arzu Gür, direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, beton köprünün ayağına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Arzu Gür ve yolcu arkadaşı B.G yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan Arzu Gür, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Arzu Gür'ün kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, B.G.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.