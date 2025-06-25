Kocaeli'nde gaz yüklü tankerde yangın paniği!

Kocaeli'nde gaz yüklü tankerin motorunda çıkan yangın korkuya neden oldu. Tankerin gaz yüklü olması büyük paniğe neden olurken, trafik akışı polis ekipleri tarafından kesildi...

Kocaeli D100 Karayolu'nda gaz yüklü tankerin motor kısmında çıkan yangın korkuya sebep oldu, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ankara istikameti D100 Karayolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hakimiyetinde seyir halinde olan gaz yüklü tankerin motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen tankeri durdurarak araçtan indi. Sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tankerin gaz yüklü olması büyük paniğe neden olurken, trafik akışı polis ekipleri tarafından kesildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.