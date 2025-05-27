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 | Murat Makas

Köfte ve mantı yaparak zengin oluyor! Saatte kazandığı para dudak uçuklattı

Kariyerini kurumsal şirketleri bırakarak değiştiren Samantha Mui, yeni bir girişimcilik örneğiyle sosyal medyada ilgi görüyor. Samantha Mui, köfte ve mantı yaparak saatte 10 bin dolar kazanacağı işi gösteriyor.

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Köfte ve mantı yaparak zengin oluyor! Saatte kazandığı para dudak uçuklattı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 11:40

Köfte ve mantı yaparak geçimini sağlayan 34 yaşındaki Samantha Mui, sosyal medyada kazandığı ücretle takipçilerini şaşırttı. Samantha Mui, insanlara köfte ve mantı yapmayı öğreterek saatte 10 bin dolara yakın para kazanıyor.

KURUMSAL İŞİNDEN DAHA FAZLA KAZANIYOR

Samantha Mui’nin eskiden kurumsal işinden bir ayda kazandığından daha fazla para kazandığı artık biliniyor. Mui, “Hayatımda şu anda elde ettiğim en büyük kazanç, bir şirket ofisine kısa bir üst ve yırtık kot pantolon giyerek gidip, yemek dersi vererek bir saatte bir ayda kazandığımdan daha fazlasını kazanabilmem” dedi.

CNBC Make It'te yer alan detaylarda Mui, 'kendin yap' köfte yapma kitleri satan Thirsty Dumpling’i kurdu. İşinin bir parçası olarak, özel etkinlikler, kurumsal müşteriler ve daha fazlası için yüz yüze ve çevrimiçi yemek pişirme dersleri de veriyor. Ayrıca ”Melting Pot” adlı yemek kitabının yazarı oldu.

Köfte ve mantı yaparak zengin oluyor! Saatte kazandığı para dudak uçuklattı

''NEYE İMZA ATTIĞIMI BİLMİYORDUM''

Mui, “Yetişkin hayatımın dört yılını aslında ailemle yaşadım. Çok bunalmıştım çünkü o zamanlar çok fazla öğrenci kredim vardı ve öğrenci kredileri için tüm evrakları imzaladığımda neye imza attığımı bilmiyordum” dedi.

″Çaresizlik anları yaşadım’’ diyen Mui, ''Öğrendim ki, tükendiğinizde önemsediğiniz tek şey şu oluyor: ‘Başkalarına karşı doğru olanı yaptın mı?’ ve ‘Kendime karşı doğru olanı yaptım mı?’'' dedi.

ANNESİYLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA FİKRİ ORTAYA ÇIKARDI

Mui’nin babası, büyükannesinin ölümünden sadece birkaç ay sonra 2022 yılında aniden öldü. Bu, ona hayatın kısa olduğunu ve mutlu olması gerektiğini fark ettirdi. Kısa bir süre sonra Mui, kurumsal şirketten ayrılmaya karar verdiğini söyledi. İşsizliğe başladıktan sadece üç hafta sonra Mui, annesiyle bir telefon görüşmesi yaptı ve bu görüşme sonunda Thirsty Dumpling fikrinin ortaya attı. Kasım 2023′te girişimciliğe resmen başladı.

Köfte ve mantı yaparak zengin oluyor! Saatte kazandığı para dudak uçuklattı

100 KİŞİLİK SINIFTA 10 BİN DOLAR

Mui şimdi 100 kişilik bir sınıfa köfte yapmayı öğreterek bir saatte 10 bin dolar kazanabiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mantı yemek sağlıklı mı?
Fazla yenilmediğinde yararlı bir besin olan mantı, yüksek miktarda karbonhidrat içerdiği için vücut için gerekli olan enerjiyi sağlayabiliyor. İçerisine konulan et ise protein içerikli bir besin. Dana etinin sadece 4 gramı, protein açısından günlük değerin %64,1 ihtiyacını karşılıyor.
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#Ekonomi
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