Kendine özgü görünümüyle bilinen kokina, özellikle kış mevsiminde ilgi gören süs bitkilerinden biri olarak öne çıkıyor. Kırmızı meyvelerle yeşil dalların bir araya getirilmesiyle hazırlanan bu bitki, dekoratif amaçlarla kullanılmasının yanı sıra sevdiklerine anlamlı bir hediye vermek isteyenlerin de tercihleri arasında bulunuyor. Kokina, halk kültüründe şans ve bereketle özdeşleştiriliyor. Bir yıl boyunca görünümünü korumasının eve bolluk ve uğur getireceğine ilişkin inanış da bitkiye ayrı bir anlam yüklüyor. Genellikle aralık ayında daha fazla tercih edilse de kokina hediye etmek için belirlenmiş özel bir gün bulunmuyor. Peki, kokina çiçeğinin anlamı nedir? Hangi bitkilerden oluşur ve hediye edildiğinde ne ifade eder?

KOKİNA NEDİR, NASIL HAZIRLANIR?

Kokina, kırmızı meyveleri ve yeşil yapraklarıyla tanınan geleneksel bir süs bitkisidir. Görünüş olarak tek bir bitkiyi andırsa da klasik kokina demetleri iki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle hazırlanır. Ruscus aculeatus ve Smilax excelsa olmak üzere iki bitkinin bir araya gelmesiyle oluşur.

Yeşil dallarında tavşanmemesi olarak bilinen bitki kullanılırken kırmızı meyveler başka bir bitkiden elde edilir. Toplanan kırmızı meyveler, yeşil dallara tek tek bağlanarak kokina demetleri oluşturulur. Hazırlık aşamasında el işçiliği gerektiren bu yöntem, kokinanın kendine özgü görünümünü ortaya çıkarır.

KOKİNA ÇİCEĞİNİN ANLAMI NEDİR?

Kokina; şans, bereket, bolluk, mutluluk ve umut gibi kavramlarla ilişkilendiriliyor. Geleneksel inanışlarda yeni başlangıçları ve güzel dilekleri temsil eden bitki, bu nedenle hediye olarak da tercih ediliyor.

Kırmızı meyveleri ve yeşil dallarıyla dikkat çeken kokina, evlerde dekoratif amaçla kullanılmasının yanı sıra sevdiklerine iyi dileklerini iletmek isteyenler için de anlamlı bir seçenek olarak görülüyor.

KOKİNA NE ZAMAN VERİLİR?

Kokina genellikle aralık ayında, özellikle kış mevsiminde hediye ediliyor. Ancak bitkinin verilmesi için belirlenmiş özel bir tarih ya da gün bulunmuyor. Sevdiklerine şans ve bereket dilemek isteyenler farklı zamanlarda da kokina hediye edebiliyor.

Dayanıklı görünümü ve dekoratif yapısı nedeniyle ev hediyesi olarak da tercih edilen kokina, özellikle kış aylarında çiçekçilerde daha sık karşımıza çıkıyor.

KOKİNA BİR YIL SAKLANIRSA NE OLUR?

Kokina hakkında yaygın olarak bilinen inanışlardan biri, bitkinin bir yıl boyunca bozulmadan saklanmasıyla ilgili. Halk arasındaki inanışa göre kokina, hediye edildiği evde bir sonraki yıla kadar görünümünü korursa o eve şans ve bereket getiriyor. Bazı inanışlarda ise ev sahibinin dileğinin gerçekleşeceği düşünülüyor.

Bu inanışın bilimsel bir dayanağı bulunmuyor. Kokinanın uzun süre saklanabilmesi ise uygun koşullarda muhafaza edilmesine bağlı olarak değişebiliyor.