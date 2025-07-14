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 | Bengül Arıca

Komşu kavgası cinayetle bitti! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Afyonkarahisar’da iki komşu arasında arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada kan akarken, taraflardan 42 yaşındaki şahıs vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 7 bıçak darbesi ile hayatını kaybetti.

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Komşu kavgası cinayetle bitti! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:52

Dehşete düşüren olay ’da meydana geldi. Belediyesi Temizlik İsleri Müdürlüğü'nde çalışan 42 yaşındaki Yusuf Balcı, komsusu M.M.T. ile evinin yanındaki araziye malzeme koyma meselesinde dolayı tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Komşu kavgası cinayetle bitti! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü

7 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Olayda, M.M.T., Balcı’yı bıçakladı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan her iki şahsıda ambulans ile hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli noktalarından 7 bıçak darbesi ile yaralanan Balcı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Darp sonucu yaralanan M.M.T.’nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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