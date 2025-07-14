Komşu kavgası cinayetle bitti! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Dehşete düşüren olay Afyonkarahisar’da meydana geldi. Bolvadin Belediyesi Temizlik İsleri Müdürlüğü'nde çalışan 42 yaşındaki Yusuf Balcı, komsusu M.M.T. ile evinin yanındaki araziye malzeme koyma meselesinde dolayı tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

7 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Olayda, M.M.T., Balcı’yı bıçakladı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan her iki şahsıda ambulans ile hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli noktalarından 7 bıçak darbesi ile yaralanan Balcı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Darp sonucu yaralanan M.M.T.’nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.