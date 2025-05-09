Komşular arasında gürültü kavgası! Bıçak ve sopayla dehşeti yaşattı

Büyükçekmece’de bir sitede yaşanan ‘gürültü’ kavgasında komşular birbirine girdi. ‘Gürültü yapıyorsunuz’ diyerek defalarca kez çocuklara ve ailelere saldıran adam bu kez komşularına dehşeti yaşattı. Kendisini uyaran komşusuna bıçak ve sopayla saldıran şüpheli etrafta küfür ve tehditler de savurarak aracın camlarını kırdı.

İstanbul Büyükçekmece'de komşularıyla defalarca kez gürültü meselesinden kavga eden adam bu kez kendisini uyaran komşusuna ve kızına dehşeti yaşattı. 2 bloklu bir sitede meydana gelen olayda bir şahıs, defalarca kez komşularıyla ‘gürültü’ meselesi yüzünden kavga etti. Olay günü ise yine aynı adam, yine gürültü yaptınız diyerek etrafa tehditler ve küfürler savurdu. Kendisini uyaran bir komşusuna bıçakla saldırıp arabasının camını sopayla kırarak yaralanmasına neden olan şahıs hakkında komşuları şikayetçi oldu. Defalarca kez aynı şeyin yaşandığını söyleyen vatandaşlar, çocuklarını güvenli şekilde dışarıya çıkaramadıklarını iddia etti.

YAŞADIKLARI DEHŞETİ ANLATTI

Saldırıya uğrayarak dehşeti yaşayan apartman sakinlerinden Gamze Dereli yaşananları anlatarak, "Bizim bina sakinleri bu çardakta oturuyordu. Adam daha önce bunları tahrik ediyordu devamlı. Polis geldi ve onları uyardı. Adam polis gittikten sonra tekrar gelmiş buraya. Benimde eşimle kızım sitenin kapısından dışarı doğru çıkıyorlardı. Eşim adama neden bayanlara bu şekilde davranıyorsunuz dedi ve tartışma çıktı. Eşimin üstüne yürüdü. Eşimin üstüne yürüyünce de kızım da korktu. Kızım sinir krizi geçirdi ve ona bağırdı. Adam evine çıktı birden ve bıçak ve sopayla döndü. Eşim de arabaya binip polisi aradı. Bu sefer adam, eşimle kızım arabadayken sopayla bıçakla aracın tüm camlarını kırdı. Camlar eşimle kızıma geldi. Eşim yaralandı. Biz şikayetçiyiz. Daha önce de benzer durumlar yaşandı aynı kişiyle. Burada çardakta niye oturup sohbet ediyorsunuz gürültü yapıyorsunuz diyorlar. Sorunları bu başka bir şey yok" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI BAHÇEYE SALAMIYORUZ"

Daha önce aynı şahısın çocuğuna saldırdığını ifade eden Şerife Yıldırım isimli bir diğer vatandaş ise, "Çocuklarımızı bahçeye salamıyoruz. Korkuyoruz. Daha sonra bende yaşandım aynı şeyi. Benim çocuğum onların bahçesine diş fırçası attı diye üstümüze yürüdü. Oğluma ‘niye atıyorsunuz’ diye bağırdı. Komşularım sağ olsun o zaman bize destek oldular. Bizlerde korktuk. Şikayetçi olduk ama dilekçe vermedik olay büyümesin komşuyuz dedik. Daha sonra yine aynı şekilde başka bir arkadaşımıza da küfürlü ve ağza alınmayacak şeyler söyledi. O zaman da geldi özür diledi bizden bu şahıs anlaştık. Daha sonra dün yine aynı şeyleri yaşadık. İnan ki benim çocuğum bağırıp korktu. Can güvenliğimiz yok" diye konuştu.