Komşuların silahlı ve sopalı park kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, komşular arasında yaşanan park yeri ve ortak kullanım alanı anlaşmazlığı kanlı bir kavgaya dönüştü. Taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti.

Kocaeli'nde 2 aile komşunun ortak kullanım alanı ve araç park yeri tartışması kanla bitti. Kavgada, iki otomobilin camları kırılırken, 3 kişi darp sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Yusuf Bayrak ise silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Yusuf Bayraklı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Komşuların dün akşam da park ve apartmanın ortak kullanımı konusunda tartışma yaşadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.